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إندونيسيا.. مخاوف من وجود 100 شخص عالقين بانهيار منجم ذهب

إندونيسيا.. مخاوف من وجود 100 شخص عالقين بانهيار منجم ذهب
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تواصل – واس:

حذَّرت السُلطات الإندونيسية، اليوم الاثنين، من احتمال أن يكون نحو 100 شخص ما زالوا عالقين وربما لقوا حتفهم في انهيار منجم ذهب غير قانوني الأسبوع الماضي، رغم جهود إنقاذ حثيثة سمحت حتى الآن بإخراج 19 شخصاً على قيد الحياة وانتشال جثث تسعة قتلى.

وتتعرقل جهود فرق البحث في موقع كارثة المنجم غير المرخص في جزيرة سولاويسي؛ بسبب انحدار الأرض وعدم استقرار التربة والفتحات الضيقة الخطيرة للمنجم، منذ أن تسبب انهيار الأتربة الثلاثاء الماضي بالكارثة.

وقالت السُلطات: إن جهود البحث والإنقاذ ستستمر أسبوعاً آخر، لكنها لم تأتِ على ذكر الجهود المتواصلة لإيصال الطعام والماء لأي ناجين محتملين.

وأوضح المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث الوطنية سوتوبو بورو نوغروهو أن عدد العمال الذين كانوا في فتحات المنجم عند وقوع الكارثة غير معروف، وذلك أن الناجين قدموا أرقاماً متضاربة.

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