3 نصائح تطيل عمر إطارات سيارتك وتقلل استهلاكك للوقود

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كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” عن 3 نصائح لاختيار الإطارات في جميع المركبات، حيث تمثلت النصيحة الأولى في شراء الإطار ذي الحجم الموصى به من الشركة الصانعة، ولفت المركز أن النصيحة الثانية هي الإبقاء على ضـغـط هـواء الإطارات كما هو موصى به من قبل الشركة الصانعة والذي يزيد من عمر الإطارات ويحسن مستوى السلامة، كما أنه يقلل من استهلاك الوقود.

وأشار “كفاءة” إلى أن النصيحة الثالثة تكمن في موازنة الإطارات بشكل دوري والذي يقلل من استهلاك الوقود ويطيل عمر الإطار إذ أنه يقلل من احتكاك الإطار مع الطريق، وفي سلوكيات عصرية يتجنب معظم سائقي المركبات تسخين المركبة لمدة طويلة باعتبار أن عدة ثوانٍ لا تتجاوز 30 تكفي لهذا الغرض.

وبيَّن المركز أن تقنين تشغيل المكيف والقيادة المتزنة وضبط تسارع المركبة واستخدام مثبت السرعة تعد عوامل فاعلة في ضمان توفير الوقود إضافة إلى اختيار نوع الزيت المثالي للمركبة وعدم إبقاء المحرك في حالة التشغيل خلال الوقوف، وغيرها من السلوكيات ذات الأثر المباشر والتي تشكل ثقافة متكاملة للتعامل مع المركبة وتحقيق الوفر الأعلى في استخدام الوقود.

ووفقاً للتوقعات فإن تكامل تطبيق تعليمات وإرشادات كفاءة الطاقة في المركبات خلال عملية الشراء والاستخدام والصيانة يسهم في توفير استخدام الوقود بنسب كبيرة الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المصروفات الاستهلاكية الشهرية للأفراد.