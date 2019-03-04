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«العمل» تعقد الاجتماع الأول لمجلس جمعيات ومشاريع «حفظ النعمة»

«العمل» تعقد الاجتماع الأول لمجلس جمعيات ومشاريع «حفظ النعمة»
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تواصل – فريق التحرير:

عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاجتماع الأول، لمجلس جمعيات ومشاريع حفظ النعمة بالمملكة، وذلك في مقر الوزارة بالرياض.

وناقش الاجتماع اللائحة التنظيمية للمجلس، التي تتضمن الهيكل الإداري المقترح ومناقشة مهام المجلس وأهدافه، من أبرزها التنسيق بين جمعيات ومشاريع حفظ النعمة بما يحقق التعاون والتكامل وتطوير القدرات، والعمل على تنظيم لقاءات سنوية للجمعيات المعنية بحفظ النعمة لتبادل الأفكار والخبرات وتطوير العمل، وتوحيد المعايير والمصطلحات المستخدمة في مشاريع وبرامج حفظ النعمة، وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالحد من الهدر وحفظ النعمة بعد التنسيق مع الجهة ذات العلاقة.

كما تضمنت مهمات المجلس عقد شراكات مع الجهات ذات العلاقة لدعم أهداف جمعيات حفظ النعمة، التوعية والإعلام، والحد من الفاقد والمهدر من الطعام، وإعادة الاستفادة من فائض الطعام، واستحداث مشاريع تنموية من خلال تلك الشراكات تكفل الاستدامة المالية الداعمة لمشاريع وبرامج حفظ النعمة، والعمل على تفعيل مشاركة المتطوعين في مشاريع حفظ النعمة، كما سيتولى المجلس التنسيق الإعلامي الموحد لجميع جمعيات حفظ النعمة.

وتناول الاجتماع بحث عدة موضوعات مهمة تتطلب تنسيق مستمر مع عدة جهات، وتحديد الأولويات لها ضمن جدول زمني، على أن يتولى المجلس إدراجها ضمن الخطة التشغيلية، كما قرر أعضاء المجلس عقد أربعة اجتماعات في السنة لمتابعة الأعمال والوقوف على نتائجها.

يذكر أن عدد الجمعيات والمشاريع المرتبطة بحفظ النعمة أكثر من 30 جمعية بمختلف مناطق المملكة.

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