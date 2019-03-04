الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

إعدام قاتل الدبلوماسي السعودي «خلف العلي» ببنجلاديش

إعدام قاتل الدبلوماسي السعودي «خلف العلي» ببنجلاديش

الزعاق: اليوم أول «عقرب الدسم».. وهذه توقعات الطقس فيه (فيديو)

الزعاق: اليوم أول «عقرب الدسم».. وهذه توقعات الطقس فيه (فيديو)

إلزام القطاع الخاص بتوثيق عقود الموظفين.. و«العمل» تحدد الموعد النهائي

إلزام القطاع الخاص بتوثيق عقود الموظفين.. و«العمل» تحدد الموعد النهائي

تفاصيل برنامج الإسكان للعسكريين.. 640 ألف ريال قرض حسن (فيديو)

تفاصيل برنامج الإسكان للعسكريين.. 640 ألف ريال قرض حسن (فيديو)

وظائف «عُمد أحياء» شاغرة بجدة.. الشروط وموعد التقديم

وظائف «عُمد أحياء» شاغرة بجدة.. الشروط وموعد التقديم
0

تواصل – جدة:

أعلنت شرطة محافظة جدة توفر وظائف عمد شاغرة لأحياء النزلة اليمانية الغربية، والنزلة اليمانية الشمالية، والمحمدية الشرقية.

واشترطت أن يكون المتقدم سعودياً، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة وخبرة تعادل المرتبة وأن لا يقل عمره عن ثلاثين عاماً، وأن يكون من سكان الحي ومقيماً فيه بصورة مستمرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل الاختيار، ومن العارفين بأحوال السكان فيه، على أن تستمر إقامته فيه طيلة شغل الوظيفة.

ومن بين الشروط ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله تأديبياً من وظيفة عمدة أو من أي وظيفة عامة أخرى وأن يكون لائقاً طبياً، وحسن السيرة والسلوك ومن ذوي الأخلاق الفاضلة المشهود لهم بالأمانة والاستقامة وحسن الخلق.

ودعت شرطة محافظة جدة ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة التقدم بطلبه للجنة الفرعية لتعيين العمد بمحافظة جدة بإدارة شرطة جدة، مصطحباً معه المؤهلات العلمية وبطاقة الهوية الوطنية في مدة أقصاها «30» يوماً اعتبارا من يوم الأحد الموافق 03 / 07 / 1440 هـ.
شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الدفاع» تعلن توفر وظائف على بند الأجور والمستخدمين بمختلف المناطق

«الدفاع» تعلن توفر وظائف على بند الأجور والمستخدمين بمختلف المناطق

وظائف لحملة البكالوريوس بهيئة المحاسبين القانونيين.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف لحملة البكالوريوس بهيئة المحاسبين القانونيين.. الشروط وطريقة التقديم

جامعة جازان تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة بـ«نظام التعاون»

جامعة جازان تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة بـ«نظام التعاون»

فرصة لحديثي التخرج.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل

فرصة لحديثي التخرج.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ظل ينتظرها… فلم تأتِ!!
مقالات

ظل ينتظرها… فلم تأتِ!!

المزيد
ذكريات مدرس سابق
تدوينات حرة

ذكريات مدرس سابق

المزيد
الإيذاء النبيل
مقالات

الإيذاء النبيل

المزيد
لماذا سمي الاسم بالاسم
تدوينات حرة

لماذا سمي الاسم بالاسم

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>