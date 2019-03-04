نجاح كبير لبرنامج «همثون» المذاع على «قناة دال» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

سجل برنامج همثون والذي يبث على “قناة دال” إحدى قنوات “شبكة المجد الفضائية” نجاحاً باهراً في الفقرات اليومية التي يحتويها البرنامج، وتصدرت تلك الفقرات فقرة مجلس الطيبين والتي يقدمها الشيخ سعد العتيق والتي تبث يومياً في تمام 10:00 ص، يتناول فيها الشيخ سعد العتيق موضوعات ثرية ونصائح عدة وتجارب مفيدة مع مجموعة من كبار السن.

تليها فقرة “ساعة الصفر” المثيرة للجدل والتي يقدمها، خالد أبو محفوظ، يومياً تمام 11:00 م، يوجه فيها النقد البناء والأسئلة والاستفسارات المثيرة، التي يرصدها فريق الإعداد، ويستعرض فيها تغريدات الجمهور الموجهة مباشرة للمتسابقين والإدارة لتطوير البرنامج وتجاوز الأخطاء والملاحظات في البرنامج.

وتأتي فقرة “بدون عنوان” للشيخين سليمان الجبيلان وخالد الدايل، ومن بعدها فقرة “الحدائق” مع (ناصر سي عبدالله)، وحرصت إدارة همثون على إضافة الجانب التدريبي في فقرة هندسة العلاقات من تقديم المدرب ياسر الحزيمي.

ويشارك الملهم عمر الغامدي في البرنامج في فقرة “الملهم” والتي يبعث فيها رسائله الإيجابية للمتسابقين والجمهور، وتأتي بعدها فقرة آلة الزمن من تقديم عبدالرحمن المطيري وفقرة “الذويق” والتي يبرز فيها المتسابقين مهاراتهم في الطبخ ومن ثم عرضها على لجنة الذويقة ليحصلوا بموجب تقييمهم على الثواني التي تساهم في اقتراب المتسابقين من الفوز في نهاية البرنامج والتي يقدمها طراد العنزي.

وليس بعيداً عن تلك الفقرات، يشارك الكابتن المعروف صالح العريض بفقرة التحدي الترفيهية والتي تشجع روح المنافسة بين المتسابقين، تليها فقرة تكتكة يقدمها رياض الخبران، وفقرة الديربي والتي يقدمها الثنائي إبراهيم النقيب وإبراهيم المعيدي، وتأتي هذه الفقرات داعمة للمتسابقين لجمع النقاط وزيادة رصيدهم من الثواني.

وبعيداً عن الفقرات الترفيهية تأتي فقرتي “إخاء” من تقديم بندر الغرير و”المعين” من تقديم محمد عثمان داعمة للمساهمة في وقف المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام إخاء.

وتأتي فقرة الترانزيت ضيفاً ثقيلاً على المتسابقين والمشاهدين حيث تعتبر الفقرة بوابة الخروج للمتسابقين الأقل جمعاً للثواني خارج البرنامج، يقدم هذه الفقرة هاني مقبل، مواسياً المغادرين ومباركاً ومحفزاً للمتسابقين المتبقين لزيادة رصيدهم من الثواني.

وتأتي هذه الفقرات حرصاً من إدارة “قناة دال” وبرنامج همثون على تنوع الطرح في الفقرات للمتسابقين والجمهور من ترفيه وتدريب وتثقيف وتطوير، وتسعد الإدارة باستقبال كل ما يسهم في تطوير البرنامج عبر منصاتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.