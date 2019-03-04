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إمام المسجد الحرام يروي تفاصيل «أصعب موقف» قابله أثناء الصلاة بالحرم

إمام المسجد الحرام يروي تفاصيل «أصعب موقف» قابله أثناء الصلاة بالحرم
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تواصل – متابعات:

روى إمام المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالله الجهني، واحداً من أصعب المواقف التي مرت به في المسجد الحرام، وتمثل في تعرضه لهجوم من أحد الأشخاص ادعي أنه “المهدي المنتظر”.

وكشف الجهني أنه أثناء إمامته المصلين بالحرم المكي هاجمه ذلك الشخص وهم في الركعة الأولى، مبيناً أن رجال الأمن المكلفين بالحراسة تمكنوا من السيطرة على الموقف وانتهى الأمر على خير، وفقاً لـ “عكاظ” .

وحول مسيرته في حفظ القرآن الكريم، أبان الدكتور الجهني أنه أتم الحفظ وهو في عمر الـ13 عاماً، وحصل على المركز الأول في المسابقة المحلية، والمركز الثاني على المستوى الدولي في مسابقة أقيمت في مكة المكرمة، وذلك عندما كان يدرس في الصف الثاني الثانوي بالمدينة المنورة.

وأشار إلى أنه رُشح للإمامة في المسجد النبوي عام 1419هـ واستمر في ذلك لمدة عامين، وبعدها أمَّ المصلين في مسجد قباء من عام 1420 إلى 1426، ومن ثم صدر قرار بتكليفه بالإمامة في المسجد الحرام عام 1426، وبعدها صدر الأمر بتعيينه إماماً واستمر حتى هذا اليوم.

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