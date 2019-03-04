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«الزكاة والدخل» تُصدر الدليل الإرشادي لتسعير المعاملات المالية

«الزكاة والدخل» تُصدر الدليل الإرشادي لتسعير المعاملات المالية
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل مؤخراً الدليل الإرشادي الخاص بتسعير المعاملات على موقعها الإلكتروني (KGAZT.GOV.SA) وذلك استمراراً لجهودها في دعم الأشخاص الخاضعين لتعليمات تسعير المعاملات وتسهيل امتثال المكلفين بالأنظمة الضريبية، حيث يحتوي الدليل الإرشادي على مجموعة من المعلومات والتوضيحات التي تتعلق بتسعير المعاملات وكيفية تطبيقها.

وأوضحت الهيئة أنه تم اعتماد تعليمات تسعير المعاملات ونشرها عبر الموقع الإلكتروني في العاشر من جمادى الآخرة 1440هـ، الموافق 15 فبراير 2019م، بهدف الاطلاع والاستفادة منها، مشيرة إلى أن الدليل الإرشادي الخاص بتسعير المعاملات يُقدم إرشادات توجيهية ومعلومات مفصلة بشأن الالتزامات على الأشخاص الخاضعين لتعليمات تسعير المعاملات.

كما تدعو الهيئة الأشخاص الخاضعين لتعليمات تسعير المعاملات إلى زيارة موقع الهيئة الإلكتروني وذلك للاطلاع على تعليمات تسعير المعاملات والأسئلة الشائعة والاستفادة من الدليل الإرشادي المتاحة حالياً، حيث إن هذه الأدوات والمعلومات وضُعت خصيصاً لمساعدة الأشخاص الخاضعين لتعليمات تسعير المعاملات.

وأضافت “الزكاة والدخل” أن الدليل الإرشادي يتضمن شرحا تفصيليا لمبدأ السعر المحايد والذي يعد أساسا لتسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطين، والطرق المعتمدة لذلك، كما يشمل توضيح حول الوثائق المطلوبة والمتعلقة بتعليمات تسعير المعاملات والمطلوب تقديمها للهيئة من الأشخاص الخاضعين للتعليمات، كما أنه يضم أيضاً معلومات عن نموذج الإفصاح الخاص بتسعير المعاملات والذي يعد جزءاً من الإقرار الضريبي، بالإضافة للكثير من المعلومات الإرشادية الأخرى.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن الهدف من نشر الدليل الإرشادي لتسعير المعاملات يكمُن في تقليل حالات الالتباس والغموض للمكلفين في المملكة العربية السعودية عند تطبيق الأحكام التنظيمية المحلية الخاصة بتسعير المعاملات.

وأكدت “الزكاة والدخل” أن هذه التوجيهات تُشكّل موادَّ إرشادية فقط، ولا تتضمن أو تهدف إلى إدراج جميع الأحكام أو التطبيقات أو الحالات ذات الصلة بالتعليمات, ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط: https://bit.ly/2XAwxje .

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