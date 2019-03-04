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«البيض» غذاء رائع ومهم لكبار السن.. تعرف على السبب
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تواصل – وكالات:

تطارد البيض سمعة سيئة بسبب احتوائه على كمية كبيرة من الكولسترول، الذي يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، غير أن حقيقة البيض في واقع الأمر أفضل من ذلك.

وقال البروفيسور بيرتهولد كوليتسكو: إن بيض الدجاج يحتوي بالفعل على كمية كبيرة من الكوليسترول تبلغ 400 مليغرام في المتوسط، إلا أن هذه الكمية لا تبقى جميعها في الجسم.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية الألماني أن ثلث الكوليسترول، الذي يترسب في الأوعية الدموية، يأتي من النظام الغذائي، في حين أن الثلثين المتبقيين ينتجهما الجسم بنفسه، ما يثبت أن بيض الدجاج يؤثر على أيض الكولسترول بدرجة أقل بكثير مما يعتقده الكثيرون.

ومن جانبها تنصح خبيرة التغذية الألمانية داغمار فون كرام الذين يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم أو من مشاكل في القلب، بالامتناع عن تجاوز حد الثلاث بيضات في الأسبوع.

أما الأصحاء فيمكنهم نظرياً تناول بيضة أو بيضتين في اليوم، شرط المواظبة على ممارسة الأنشطة الحركية واتباع نظام غذائي متوازن يقوم على الفواكه والخضراوات.

وأشارت غال إلى أن البيض يزخر بفيتامينات مهمة مثل فيتامين A المهم لصحة العين وجهاز المناعة والبشرة، كما أنه غني بالمعادن كالحديد، والفوسفور، والزنك، واليود، إضافةً إلى البروتين عالي الجودة المهم جداً للرياضيين بصفة خاصة.

كما يحتوي البيض على مادة “الليسيثين” المهمة للجهاز العصبي، ما يفسر أهميته لكبار السن بصفة خاصة، فضلاً عن سهولة مضغه مقارنة باللحوم على سبيل المثال، ومحتواه العالي من البروتين، والذي يُعوض نقص البروتين عند كبار السن بسبب ضعف شهيتهم.

 

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