بالأسماء.. خادم الحرمين يصدر أمراً ملكياً بتسمية 6 أعضاء بالمحكمة العليا

تواصل – واس:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – أمراً ملكياً بتسمية ستة من أصحاب الفضيلة القضاة أعضاءً في المحكمة العليا، وهم : الشيخ سعيد بن بريك القرني، والشيخ محمد بن عبد الله الجار الله، والشيخ إبراهيم بن علي الضالع، والشيخ عبد الرحمن بن محمد الحسين، والشيخ فرحان بن يحيى الفيفي، والشيخ ناصر بن حمد الوهيبي.

وأكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن مرفق العدالة يحظى بدعم وعناية دائمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

وقال معالي الدكتور الصمعاني: ” إن هذا الأمر الكريم هو استمرار للدعم المتواصل للقطاع العدلي والقضائي الذي أسهم في تطوير مرفق القضاء وتقدمه يوماً بعد يومٍ ليواكب تقدم المملكة وتطورها ونماءها وازدهارها في ظل رؤية المملكة 2030 “، مشيراً إلى أن هذا الأمر يأتي دعمًا للمحكمة العليا لمباشرة أعمالها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، سائلًا المولى -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة في عملهم القادم.

وعبّر أصحاب الفضيلة القضاة الأعضاء من جانبهم، عن شكرهم واعتزازهم بهذه الثقة الملكية الكريمة، مؤكدين عزمهم على الاستمرار في العمل الدؤوب لتحقيق العدالة والمساهمة في تحقيق تطلعات ولاة الأمر في مرفق القضاء.

أصحاب الفضيلة القضاة أعضاءً في المحكمة العليا، وهم:

الشيخ سعيد بن بريك القرني، والشيخ محمد بن عبد الله الجار الله، والشيخ إبراهيم بن علي الضالع، والشيخ عبد الرحمن بن محمد الحسين، والشيخ فرحان بن يحيى الفيفي، والشيخ ناصر بن حمد الوهيبي.