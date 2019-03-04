الجامعة العربية تطالب بإلزام الاحتلال الصهيوني بوقف انتهاكات الأقصى

تواصل- واس:

طالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام سلطات الاحتلال الصهيوني وقف انتهاكاته الجسيمة في المسجد الأقصى المبارك وتقويضه لحرية العبادة وذلك إعمالاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تؤكد على وضعية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وأهمية الحفاظ على مكانتها التاريخية والقانونية.

وأدان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي في تصريح اليوم، الانتهاكات والإجراءات الجسيمة التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك، والتدخل السافر لسلطات الاحتلال بعمل مجلس الأوقاف، والمخطط الممنهج للسيطرة على المسجد الأقصى المبارك.

واستنكر حملة الإبعاد التعسفي الذي تشنه سلطات الاحتلال عن المسجد الأقصى المبارك، والتي كان آخرها قرار إبعاد رئيس مجلس الأوقاف الإسلامي عن الأقصى المبارك، واعتقال حراس المسجد بعد فتح مبنى ومصلى باب الرحمة الذي هو جزء لا يتجزأ من الحرم القدسي الشريف، في الوقت الذي تطلق العنان يومياً لغلاة المستوطنين لاستباحته وإقامة الصلوات التلمودية فيه.

وحذر السفير أبو علي من العواقب الوخيمة التي تنذر بإشعال المنطقة برمتها مما سيؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار وجر المنطقة إلى حرب دينية كارثية، وحيا المقدسيين المرابطين الصامدين في وجه الاحتلال للحفاظ على مدينة القدس وهويتها وتراثها ومقدساتها.