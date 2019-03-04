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مليون عامل منزلي بالمملكة.. تعرف على نسبة الأسر التي لديها خادمة

مليون عامل منزلي بالمملكة.. تعرف على نسبة الأسر التي لديها خادمة
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تواصل – متابعات:

احتلت المملكة المركز الرابع عالمياً في استقدام العمالة بعد الولايات المتحدة الأميركية روسيا وألمانيا، وذلك مع وجود أكثر من مليون عامل منزلي في المملكة.

وكشف ملتقى الاستقدام والخدمات العمالية أن 86% من الأسر لديها سائق خاص، و68% من الأسر لديها خادمة، كما أوضحت إحصائيات تعود للعام ٢٠١٧ ، وجود نحو ٧ ملايين عامل في القطاع التجاري، ليبلغ حجم الإنفاق السنوي على العمالة نحو ٢٦ مليار ريال وفقاً لـ”الوطن”.

وافتتح أمس وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل السديري، نيابة عن نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، ملتقى ومعرض الاستقدام والموارد البشرية والخدمات العمالية والمساندة، وبدوره أشار المشرف العام على ملتقى الاستقدام والموارد البشرية والخدمات العمالية والمساندة يحيى الأمير إلى أن المملكة رسمت خارطة طريق نحو تنمية وطنية مستقبلية شاملة، لجيل الشباب على هذه الأرض العظيمة، انطلاقاً من رؤية 2030، منوهاً إلى أن افتتاح أعمال الملتقى في موسمه الثاني، يأتي تجسيداً للدعم المستمر لمختلف الأحداث والفعاليات التنموية في المملكة، وانطلاقاً مما باتت تمثّله الرياض من كونها عاصمة للمعارض والمؤتمرات النوعية والمتميزة، التي تمثّل بدورها انعكاساً للتطورات ومتانة الاقتصاد السعودي.

وأوضح الأمير بأن الشراكة الاستراتيجية بين وزارة العمل والملتقى امتداد لخطوات التطوير والتواصل المستمر الذي تقوم به الوزارة مع كل المعنيين في قطاعات الاستقدام والموارد البشرية والقوى العاملة بالمملكة، لافتاً النظر إلى الجهود الجبارة المبذولة من قبل وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وهيئة حقوق الإنسان في قطاع الاستقدام.

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