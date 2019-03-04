إلزام القطاع الخاص بتوثيق عقود الموظفين.. و«العمل» تحدد الموعد النهائي

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تواصل – متابعات:

تتجه وزارة العمل لإطلاق برنامج خاص بـ”توثيق العقود إلكترونيا” قريبا، وإلزام جميع المنشآت بتوثيق جميع عقود العمل إلكترونيا من خلال البرنامج بحسب تدرج وضعته الوزارة بناء على حجم المنشأة وعدد العمال، على أن يتم توثيق كامل عقود العاملين في منشآت القطاع الخاص «سعوديين وغير سعوديين» قبل الانتهاء من العام 2019.

وبحسب “الوطن” فإن المبادرة تمكن أصحاب العمل من رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود العمل للعاملين في القطــاع الخــاص (السعوديين وغير السعوديين )، كما تمكن العاملين من التحقق من صحة بيانات عقودهم، وذلك من خلال خدمة توثيق العقود عــبر بوابـة الخدمات الإلكترونية للمؤسســة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وينص قرار وزير العمل على أنه يجب على المنشآت توثيق عقود العاملين المنضمين حديثا بعد نشر هذا القرار، خلال فترة السماح للتسجيل وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، أما فيما يخص العاملين المتعاقد معهم قبل نشر هـذا القــرار فيكــون توثيــق عقــودهم إلزاميا بناء على التدرج المعتمد بحسب حجم المنشأة وعدد العاملين.

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