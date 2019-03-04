جمعية «خيركم» بجدة تحتفي بطلابها الفائزين في مسابقة خادم الحرمين

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احتفت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم بجدة، أمس، بطلابها الفائزين في المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده للبنين والبنات، في دورتها الـ 21 ، وذلك في مقرها بمحافظة جدة.

وكرم رئيس الجمعية المهندس عبدالعزيز حنفي الطالبين الفائزين وولي أمرهما، إضافة إلى معلميهم بحلقات المسابقات، وأولياء أمور الطالبتين الفائزتين، مقدماً شكره للجميع بمناسبة هذا الإنجاز، الذي يضاف لخيركم خلال مسيرتها القرآنية التي تجاوزت الأربعين عاماً، متمنياً لهم التوفيق في المراحل القادمة.

يذكر أن طلاب جمعية خيركم بجدة يشاركون في كل عام في المسابقات المحلية والدولية على حد سواء، ويحصدون الجوائز والمراكز المتقدمة التي من بينها حلقة المسابقات التي ترفع من كفاءة الطلاب ومن إتقانهم للحفظ والتجويد.