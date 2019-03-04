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الشورى: خلل في نِسب قبول كليات مؤسسة التدريب المهني

الشورى: خلل في نِسب قبول كليات مؤسسة التدريب المهني
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تواصل – الرياض:

أعربت لجنة التعليم والتدريب بمجلس الشورى عن قلقها بخصوص استيعاب القبول في الكليات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك ضمن إجابات المؤسسة على تساؤلات أعضاء اللجنة، خلال مناقشة تقرير المؤسسة. ولفتت إلى وجود خلل في نسب القبول بكليات ومنشآت التدريب التقني.

وقالت اللجنة وفقا لـ”الوطن”: (ينتابنا قلق بخصوص استيعاب القبول، إذ جاء في التقرير قبول 21% من خريجي الثانوية و13% من الخريجات في منشآت المؤسسة، وفي الكليات التقنية العالمية القبول 10% للخريجين و20% للخريجات، وعدت اللجنة نسبة القبول قليلة جدا وتساءلت: هل هناك خلل في قبول الطلاب؟).

من جهتها، أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أنها تمتلك بنية تحتية نموذجية، خلال منشآتها التدريبية المتمثلة في الكليات التقنية للبنين وفروعها، وكليات التقنية للبنات، والكليات التقنية العالمية للبنين والبنات، وتتمثل الطاقة الاستيعابية المكانية لهذه المنشآت التدريبية وفق التالي: الطاقة الاستيعابية للكليات التقنية والعالمية – بنين هي 3000 متدرب، وتزيد القدرة المكانية لتصل إلى 8000 متدرب بالكلية التقنية بالرياض، نظرا لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لزيادة طاقتها الاستيعابية.

وأكدت أن الطاقة الاستيعابية للكليات التقنية والعالمية – بنات هي 2000 متدربة، والطاقة الاستيعابية لفروع الكليات التقنية – بنين هي 800 متدرب.

وأضافت المؤسسة، أنه في حال تشغيل جميع المنشآت التدريبية بقدرتها المكانية الكاملة «56 كلية بنين، 40 كلية بنات، 50 فرع كلية»، فإن المؤسسة تستطيع رفع نسبة القبول لخريجي الثانوية، وتحقيق النسبة المطلوبة من المؤسسة، لكن هذا الأمر يتطلب توافر البنود المالية للتشغيل مثل: بنود التجهيزات التدريبية والمكتبية، والمواد الخام، والمستلزمات التعليمية، والخدمات العامة، وكذلك توافر الوظائف التدريبية والإدارية بالعدد الكافي الذي يحقق تشغيل تلك المنشآت بطاقتها الاستيعابية الكاملة، لافتة إلى أن نسبة قبول المتقدمين لبرنامج الدبلوم في الكليات التقنية، وفقاً للتقرير، بلغ 44% من المتقدمين.

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