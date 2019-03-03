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مقتل زعيمين بارزين من طالبان في اشتباكات مع الأمن الأفغاني

مقتل زعيمين بارزين من طالبان في اشتباكات مع الأمن الأفغاني
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تواصل – واس:

لقي ما لا يقل عن ستة من أعضاء حركة طالبان المسلحة مصرعهم، بينهم اثنان من قادتها، خلال اشتباك مع قوات الأمن في إقليم فارياب شمال أفغانستان.

وقال فيلق شاهين رقم 209 التابع للجيش الأفغاني في الشمال في بيان اليوم: “إن الاشتباكات بين قوات الأمن ومسلحي طالبان وقعت بالقرب من منطقة دولت آباد بإقليم فارياب”.

وأضاف البيان “أن ستة من أعضاء جماعة طالبان من بينهم قائدان هما مولوي جلال، والملا جند الله، قتلوا خلال الاشتباك، فيما أصيب أربعة آخرون”.

ووفقًا للبيان، فإن السكان المحليين وقوات الأمن لم يُصابوا بأي أذى خلال الاشتباك.

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