دراسة: انخفاض الدخل وتعثر سداد القروض أبرز صعوبات المواطنين في 2018

تواصل- متابعات

كشفت دراسة حديثة عن الصعوبات المالية التي عاناها السعوديون خلال عام 2018، وتمثلت أبرز تلك الصعوبات في انخفاض الدخل والتعثر في سداد الفواتير والقروض.

وأوضح المسح الذي أجرته مؤسسة الملك خالد الخيرية أن انخفاض الدخل احتل صدارة الصعوبات المالية بنسبة 43%، تلاه التعثر أو صعوبة تسديد فواتير الخدمات الحكومية بنسبة 24%، ومن ثم التعثر في سداد القروض أو الديون الشخصية بنسبة 19%، بحسب “أرقام”.

وبينت الدراسة التي حملت عنوان “سياسات الشمول المالي في المملكة” أن إيقاف المساعدات الحكومية جاء كرابع الصعوبات المالية التي أرَّقت المواطنين خلال العام الماضي وذلك بنسبة 14%، ثم الإفلاس 13%، تلاه المنع من العمل بسبب طوارئ صحية 8%، وفي الأخير فقدان العمل وخسارة المسكن بنسبة متساوية 7% لكل منهما.

يذكر أنه تم السماح لأفراد العينة باختيار أكثر من سبب؛ لذلك تجاوز إجمالي النسب 100% من خلال مسح مؤشر البنك الدولي للشمولية المالية.