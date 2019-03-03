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والد «مشاري وجنى» يشكر ولي العهد على التوجيه بعلاجهما في الخارج

والد «مشاري وجنى» يشكر ولي العهد على التوجيه بعلاجهما في الخارج
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تواصل – متابعات:

شكر والد الطفلين مشاري وجنى سعيد مرزوق القحطاني، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على موافقته الكريمة، بعلاج طفليه مشاري 11 سنة وجنى 9 سنوات، واللذين يعانيان مرضاً جينياً وراثياً شديداً، يتمثل في انحلال شديد في البشرة، مع تكون بثور وفقاقيع، وتآكل ملحوظ في الجلد وذلك في أحد المستشفيات المتخصصة في الخارج.

وأوضح سعيد أن ابنه مشاري يدرس في الصف الخامس الابتدائي، وابنته جنى تدرس في الصف الأول الابتدائي، وبأنه يسكن في محافظة طريب ويعمل برتبة وكيل رقيب في القطاع العسكري في الحد الجنوبي مدافعاً عن دينه ومليكه ووطنه.

وأشار إلى أنه طرق أبواب مستشفيات ومراكز صحية لعلاجهما دون جدوى، إلى أن جاء الفرج بعد الله على يدي ولي العهد، وأمير منطقة عسير، الذي قدم له طلبا لعلاجهما خلال زيارته التفقدية لمحافظة طريب قبل عدة أيام.

وأكد القحطاني، بأن توجيه ولي العهد بعلاج مشاري وجنى، يأتي امتداداً لما توليه القيادة من اهتمام بأبنائها المواطنين وتلمس احتياجاتهم في شتى مناطق المملكة.

وسأل الله أن يكتب ذلك في موازين حسنات الأمير محمد بن سلمان والأمير تركي بن طلال. وقال: «لهما مني وأسرتي وافر الشكر والثناء» بحسب “عكاظ”.

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