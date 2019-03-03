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السواحة: 40% من مواد صناعة الأجهزة الذكية بالعالم صنعت في المملكة (فيديو)

السواحة: 40% من مواد صناعة الأجهزة الذكية بالعالم صنعت في المملكة (فيديو)
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تواصل – متابعات:

كشف المهندس عبدالله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن 40 % من المواد الأولية لصناعة الأجهزة الذكية في العالم تم تصنيعها بواسطة المملكة.

وقال السواحة في حديثه على هامش المؤتمر العالمي للجوال (MWC) الذي عقد بمدينة برشلونة الإسبانية، بمشاركة نخبة من الخبراء والتقنيين وقياديي القطاع العالميين، أن 95 % من الهواتف الذكية، تعمل بمعالجات صنعت بالشراكة مع المملكة السعودية، بحسب “عكاظ”.

وأشار السواحة أن شركة «آرم» التي يملكها «سوفت بنك» وصندوق رؤية السعودية هي الشركة المصنعة لمعالجات الهواتف الذكية، كما أن 40 % من المواد الأولية التي تدخل في صناعة الهواتف الذكية تم تصنيعها بواسطة شركة «سابك».

وأضاف السواحة أن سوق تقنية المعلومات التقليدية في المملكة بلغ حجمها 12 مليار دولار بما تحتويه من أحدث خدمات تقنية المعلومات المتطورة وبرمجيات وأجهزة تقنية المعلومات، فيما بلغ حجم سوق التقنيات الناشئة 10 مليارات دولار، الأمر الذي وضعها ضمن الأسواق المصنفة أكثر نمواً في العالم.

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