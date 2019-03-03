إعصار كارثي بأمريكا.. 23 قتيلا حتى الآن وأعداد كبيرة من المفقودين

وفي وقت سابق قال جاي جونز شريف مقاطعة لي الواقعة في شرق ألاباما على الحدود مع ولاية جورجيا: “حتّى الآن، لدينا 14 حالة وفاة مؤكّدة”.

وأضاف جونز متحدّثًا في شريط فيديو تم بثّه على صفحة فيس بوك تابعة لشبكة “سي بي إس”، أنّ هناك أشخاصاً كثيرين في عداد المفقودين، فيما أُدخل آخرون إلى المستشفيات وقد أصيب بعضهم بـ”جروح خطيرة”.

وأشار إلى أنّ الإعصار قطع كيلومترات عدّة، متسبّبًا بدمار “كارثي” على طول مساره.

ولم يتحدّث الشريف سوى عن إعصار واحد، غير أنّ وسائل إعلام أمريكية، أشارت إلى أنّ أعاصير عدّة ضربت مقاطعة لي بشكل متزامن.