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كوب ثلاثي الأبعاد يتغير لونه حسب زاوية النظر

كوب ثلاثي الأبعاد يتغير لونه حسب زاوية النظر
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تواصل – وكالات:

تمكن باحثون من جامعة واغينينغن الهولندية من طباعة كوب ثلاثي الأبعاد يتغير لونه حسب زاوية النظر إليه.

واستخدمت تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج الكوب، الذي يتغير لونه من البنفسجي إلى البني عندما يسقط الضوء عليه، واستعان الباحثون بتقنية الجسيمات النانوية للحصول على هذا التأثير.

وأنتج العلماء الكوب من جزيئات الذهب النانوية ثنائية اللون ومزجوها البسيترات، بديلاً لحمض الليمون لإنشاء المادة التي تظهر بألون مختلفة، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

واستلهم الباحثون التصميم من كأس ليكروغوس الذي يبلغ من العمر 1600 عام، وهو وعاء مصنوع من الزجاج مزدوج اللون في القرن الرابع، يظهر شفافاً وأحمر اللون عند النظر إليه من الأمام، ومظلماً وأخضر اللون عند النظر إليه من الخلف.

واستخدم الفريق طريقة لإنتاج جسيمات نانوية ذهبية لصنع أجسام أكبر وبخصائص ثنائية اللون، وأدمجوها مع مواد الطباعة ثلاثية الأبعاد، لصناعة حبر يمكن استخدامه لطباعة الأشياء بألوان زاهية.

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