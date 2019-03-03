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«سوني» تغلق رسمياً منصة الألعاب «بلاي ستيشن فيتا»

«سوني» تغلق رسمياً منصة الألعاب «بلاي ستيشن فيتا»
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تواصل – وكالات:

أنهت شركة سوني رسمياً إنتاج منصة الألعاب المحمولة “بلاي ستيشن فيتا”، بعد أن فشلت المنصة في الوصول إلى النجاح الذي حققته سابقتها “بلاي ستيشن بورتابل”.

وأظهرت صفحة المنتج الرسمية لـ “بلاي ستيشن فيتا” أن الشركة اليابانية لم تعد تنتجها، وبذلك تضع نهاية لمنصة الألعاب المحمولة التي أطلقتها أول مرة في اليابان في يناير 2011.

يُشار إلى أن منصة “بلاي ستيشن فيتا” كانت من أفضل منصات الألعاب المحمولة في السوق، ونافست بقوة منصة “نينتندو 3 دي إس”، ولكن من سوء حظ المنصة أن إطلاقها تزامن مع ازدهار سوق الهواتف الذكية، ففشلت في جذب المستخدمين الذين كانوا يميلون إلى الألعاب المحمولة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

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