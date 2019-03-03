تعميم من «تعليم مكة» بشأن آلية تقديم الشكاوى.. وتحذير للمخالفين

تواصل – مكة المكرمة:

طالبت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة منسوبيها بعدم تجاوز مرجعيتهم عند رغبتهم في تقديم شكوى أو دعوى تتعلق بالعمل.

وأشارت إدارة التعليم بمكة، في تعميم لها، إلى أن من يخالف ذلك، سيتعرض للمساءلة وتطبيق العقوبة، وذلك في تعميم وجهته للمدارس.

وأوضح التعميم أنه لوحظ في الفترة الأخيرة قيام منسوبي أو منسوبات التعليم برفع دعاوى لدى الجهات القضائية أو التقدم بشكوى لدى الجهات الأمنية ضد أحد منسوبي الإدارة تتعلق بالعمل ويتم البت فيها وحلها من قِبل إدارة التعليم دون التقدم بها لدى مرجعهم، ما يعد مخالفة للأنظمة والتعليمات الصادرة بالرقم الوزاري وتعميم وكيل وزارة الداخلية.

وأكدت إدارة تعليم مكة، عدم البت في القضايا والمشاكل البسيطة التي تحدث داخل أسوار المدرسة من قِبل الجهات الأمنية، وإنما تعالج من قِبل وزارة التعليم.