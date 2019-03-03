اليمن.. طيران التحالف يدمر تجمعات للحوثي في جبل البرقة

تواصل – وكالات:

استهدف طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، آليات عسكرية حوثية وقتل 9 من الميليشيات وجرح آخرين في جبل البرقة بغارات جوية.

يأتي ذلك فيما تدور معارك عنيفة بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي في شرق وشمال وغرب مدينة تعز، وفي جبهات الريف في مقبنة وعزلة البرح التابعة لها، وأطراف صبر الشمالية الشرقية.

وقال العقيد عبدالباسط البحر، المتحدث باسم محور تعز: إن الجيش الوطني حقق تقدماً ميدانيّاً مهمّاً شمال البرح مقبنة.

مضيفاً: “أن الجيش الوطني تصدّى لثلاثة هجمات ومحاولات تسلّل للعدو في الشرقية في العريش وعبدان والجيرات، وسقط في المواجهات قتلى وجرحى في صفوف العدو وخسائر مادية وفي السلاح والمعدات، مقابل شهيدين وأربعة جرحى في الشرقية من عناصر الجيش الوطني.

وأضاف: أن الجيش تصدّى لمحاولات تسلل نفذتها الميليشيات تحت غطاء ناري كثيف بالمدفعية والصواريخ والدبابات على أماكن تمركز الجيش وعلى الأحياء السكنية، وقتل ثلاثة من عناصر العدو في المعارك.

وأشار البحر، إلى أن الجيش اليمني تمكن من إسكات نيران المدفعية المعادية التي استهدفت مقر اللواء بالمطار القديم، ومحيط جبل الهان في حذران من قِبل أبطال الجيش الوطني.