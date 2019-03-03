مطار القاهرة يوقف راكبة سعودية حاولت تهريب مليوني جنيه

تواصل – وكالات:

أوقفت سلطات مطار القاهرة الدولي راكبة سعودية ومنعتها من السفر، بعد ضبط محاولتها تهريب أكثر من مليوني جنيه وسط أمتعتها أثناء سفرها إلى المملكة.

وأوضحت السلطات المصرية وفقاً لصحيفة “اليوم السابع”، أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر رحلة الخطوط السعودية، يوم السبت الماضي، اشتبهت الخدمة المعنية من إدارتي البحث الجنائي وتأمين الركاب، في حقائب الراكبة، وذلك على جهاز كشف الحقائب لوحظ وجود جسم معتم داخل الحقيبة الخاصة بها، ليتم فتح الحقائب وبتفتيشها عُثر على مليوني و189 ألفاً و600 جنيه بين طيات بعض المناشف القطنية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر للراكبة ومنعها من السفر؛ وذلك لمخالفتها قانون البنك المركزي المصري الخاص بالسفر بالعملات.