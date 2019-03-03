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مكة.. «أمن الطرق» يحبط محاولة «يمني» لتهريب 120 قارورة مسكر (صور)

مكة.. «أمن الطرق» يحبط محاولة «يمني» لتهريب 120 قارورة مسكر (صور)
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تواصل – مكة المكرمة:

تمكن رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، من إحباط محاولة مقيم يمني لتهريب 120 قارورة عرق مسكر عن طريق سطحة بداخلها مركبة.

وأثناء قيام إحدى دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة على طريق مكة – جدة بجولتها المعتادة؛ اشتبهت في سطحة بقيادة مقيم يمني تحمل مركبة عليها آثار حادث.

واشتبه قائد الدورية بالسطحة فأوقفها وطلب الأوراق الثبوتية للمركبة، ومن خلال المراقبة اتضح وجود ارتباك على قائد السطحة، فتم تفتيش المركبة الموجودة على ظهرها، فعُثر بداخلها على 120 قارورة عرق حجم من سعة لترين، وجرى إعداد محضر، وسلمت الحالة لجهة الاختصاص.

وفي سياق متصل، ضبط رجال القوة مقيماً باكستانيّاً بعد الاشتباه فيه على طريق مكة – جدة وبحوزته قرابة 90 قارورة عرق مسكر، وسلم لشرطة الجنوبية.

 

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