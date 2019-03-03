الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«المسند» يكشف عن توقعاته لحالة الطقس خلال الـ5 أيام المقبلة

«المسند» يكشف عن توقعاته لحالة الطقس خلال الـ5 أيام المقبلة

حيلة خبيثة لأفغانيين بجدة.. سرقا 700 ألف ريال من عملاء بنوك

حيلة خبيثة لأفغانيين بجدة.. سرقا 700 ألف ريال من عملاء بنوك

آلاف الوظائف الشاغرة بـ «الصحة».. الشروط وطريقة التقديم

آلاف الوظائف الشاغرة بـ «الصحة».. الشروط وطريقة التقديم

مراوغة وصدم بأحد طرق الرياض.. المرور يضبط متهمًا ويعلن عن القرار (فيديو)

مراوغة وصدم بأحد طرق الرياض.. المرور يضبط متهمًا ويعلن عن القرار (فيديو)

تفاصيل برنامج الإسكان للعسكريين.. 640 ألف ريال قرض حسن (فيديو)

0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الداخلية تفاصيل برنامج الإسكان والدعم المقدم للعسكريين الراغبين في امتلاك المسكن الأول، ضمن رؤية المملكة 2030، مؤكدة أن الشروط والتحديات والصعوبات أصبحت من الماضي.

وبينت الداخلية، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، “إذا كانت رتبتك من جندي إلى جندي أول إلى رائد أو مقدم وراتبك الأساسي أقل من 14 ألف ريال فإنك تستحق قرضاً عقارياً مدعوماً حتى 500 ألف ريال مائة بالمائة بدون فوائد، وفوقها 140 ألف ريال قرض حسن إضافي للعسكريين ما يجعل قرضك الحسن يصل إلى 640 ألف ريال.

أما إذا كانت رتبتك من عقيد إلى فريق فأنت مدعوم من 35% إلى مائة في المائة حسب راتبك وحسب عدد أفراد أسرتك بالنسبة لقرض الـ 500 ألف ريال، أما الـ140 ألف الإضافية فهي قرض حسن بدون فوائد.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن خيارات التسديد متاحة للمستفيدين حسب المدة التي يتم فيها سداد القرض، حيث تبدأ من 10 إلى 25 سنة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وزارة الداخلية تدشن حسابها الرسمي على «سناب شات»

وزارة الداخلية تدشن حسابها الرسمي على «سناب شات»

القصاص من «عبدالله الحارثي» بعد قتل مواطن وابنيه في أبها

القصاص من «عبدالله الحارثي» بعد قتل مواطن وابنيه في أبها

الإعلان عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية

الإعلان عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية

«الداخلية» تطلق مشروع «المدن الآمنة» وتفعل تطبيقات حفظ الأمن

«الداخلية» تطلق مشروع «المدن الآمنة» وتفعل تطبيقات حفظ الأمن

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الإيذاء النبيل
مقالات

الإيذاء النبيل

المزيد
لماذا سمي الاسم بالاسم
تدوينات حرة

لماذا سمي الاسم بالاسم

المزيد
فضل القرض (السلفة)
مقالات

فضل القرض (السلفة)

المزيد
أدب الخصومة “بسّنا هواش”
تدوينات حرة

أدب الخصومة “بسّنا هواش”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>