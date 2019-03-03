تفاصيل برنامج الإسكان للعسكريين.. 640 ألف ريال قرض حسن (فيديو)

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أوضحت وزارة الداخلية تفاصيل برنامج الإسكان والدعم المقدم للعسكريين الراغبين في امتلاك المسكن الأول، ضمن رؤية المملكة 2030، مؤكدة أن الشروط والتحديات والصعوبات أصبحت من الماضي.

وبينت الداخلية، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، “إذا كانت رتبتك من جندي إلى جندي أول إلى رائد أو مقدم وراتبك الأساسي أقل من 14 ألف ريال فإنك تستحق قرضاً عقارياً مدعوماً حتى 500 ألف ريال مائة بالمائة بدون فوائد، وفوقها 140 ألف ريال قرض حسن إضافي للعسكريين ما يجعل قرضك الحسن يصل إلى 640 ألف ريال.

أما إذا كانت رتبتك من عقيد إلى فريق فأنت مدعوم من 35% إلى مائة في المائة حسب راتبك وحسب عدد أفراد أسرتك بالنسبة لقرض الـ 500 ألف ريال، أما الـ140 ألف الإضافية فهي قرض حسن بدون فوائد.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن خيارات التسديد متاحة للمستفيدين حسب المدة التي يتم فيها سداد القرض، حيث تبدأ من 10 إلى 25 سنة.