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الجيش اليمني يضبط شاحنة متفجرات قبل وصولها للحوثيين

الجيش اليمني يضبط شاحنة متفجرات قبل وصولها للحوثيين
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تواصل – وكالات:

ضبط الجيش الوطني اليمني، شاحنة تحمل موادَّ أولية مهربة لصناعة المتفجرات والعبوات الناسفة بكميات هائلة كانت في طريقها للميليشيات الحوثية الانقلابية جنوب شرق تعز.

وقال الرائد وهيب اليوسفي، ركن التوجيه باللواء 35 مدرع، إن الشاحنة تم ضبطها في إحدى النقاط الأمنية للواء بجبهة الأقروض كانت متجهة إلى مناطق سيطرة الميليشيات في دمنة خدير جنوب شرق تعز.

وأوضح أن الشاحنة متوسطة الحجم ومخصصة لنقل الأسماك ومغلفة بالفيبر جلاس، وكانت الميليشيات تضع نحو 243 كرتوناً مموهة بأغشية تبدو كأنها قطع غيار لدراجات نارية صغيرة ومتوسطة الأحجام، بشكل مخفي تحت الأسماك.

ولفت اليوسفي إلى أن الميليشيات تستخدم هذه المواد التي هي عبارة عن مواد حديدية كروية الشكل صغيرة ومتوسطة يتم خلطها مع مادة TNT لتشكيل عبوات دقيقة الأثر وبالغة الخطورة.

وأشار إلى أنها تنتج عدداً كبيراً من الشظايا القاتلة وسريعة الانتشار، وتصنعها الميليشيات بخبرات واضحة من إيران من أجل إصابة أكبر عددٍ ممكن من المتواجدين في محيط انفجار العبوة.

 

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