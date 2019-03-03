«الزكاة والدخل» توضح المقصود بإعادة «هيكلة الأعمال»

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نشرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأحد، الأسئلة الأكثر شيوعاً في تسعير المعاملات وإجاباتها.

وجاءت الأسئلة كالتالي:

ما هو المقصود بإعادة هيكلة الأعمال، وما الذي يجب الإبلاغ عنه فيما يخص إعادة الهيكلة؟

تعني “إعادة هيكلة الأعمال إعادة توزيع الوظائف والأصول والمخاطر داخل المجموعة متعددة الجنسيات، وقد تنشأ إعادة الهيكلة للمجموعة من معاملات مع أشخاص مستقلين أو علاقتها معهم، وتشتمل على سبيل المثال لا الحصر، إنهاء ترتيبات قائمة فيما بينهم أو إعادة التفاوض في شروط جوهرية للترتيبات القائمة، وفي هذه الحالة يجب الإجابة بـ (نعم) في نموذج الإفصاح الخاص بتسعير المعاملات.

هل يمكن في نموذج الإفصاح أن يتم تجميع المعاملات المختلفة مع نفس الطرف المرتبط أو نفس المعاملة مع أشخاص مرتبطين مختلفين؟

إن المعاملات ذات الطبيعة المختلفة مع نفس الأشخاص المرتبطين أو نفس المعاملة مع أشخاص مرتبطين مختلفين يجب أن يتم إدخالها كبنود منفصلة، ولكن يمكن تجميع المعاملات تحت بند واحد في حال توافر جميع الشروط التالية:

أن تكون جميع المعاملات قد تمت مع نفس الطرف المرتبط.

أن تكون جميع المعاملات من نفس النوع (على سبيل المثال تكون جميع المعاملات تخص أصولاً مادية أو غير مادية أو معاملات مالية أو ذات الطابع الخدمي).

• أن تكون جميع المعاملات من نفس الطبيعة (مصاريف أو إيرادات).