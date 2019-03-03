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الشرقية.. الإطاحة بمخالفي نهل الرمال وضبط 8 شيولات و33 شاحنة (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية من ضبط مخالفي نهل الرمال بطرق غير نظامية، حيث تم تسليمهم لبلدية غرب الدمام لاتخاذ اللازم حيالهم وفقاً للنظام.

وفي هذا السياق، أوضح المتحدث الإعلامي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية بندر المبارك أن قوة المهام والحراسات بالفرع، وضمن سلسلة حملات ضبط مخالفي نهل الرمال، تمكنت خلال الأسبوعين الماضية بالتعاون مع بلدية غرب الدمام من ضبط (٨) شيولات، و( ٢) بكلين، و( ٣٣) شاحنة قلاب قامت بتجريف الأراضي ونهل الرمال بطرق غير نظامية بضواحي مدينة الدمام غرب طريق أبو حدرية وجنوب طريق بقيق – الدمام السريع.

وأكدت الإدارة العامة للمجاهدين على استمرار حملاتها ضد مخالفين نهل الرمال ونقلها بطرق غير نظامية وضرورة التزامهم بالنظام.

الجدير بالذكر أن نهل وسرقة الرمال يهدد سلامة المتنزهين والعابرين لتلك المنطقة وتشويه لطبيعة الأرض.

 

 

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