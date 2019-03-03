الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تفاصيل برنامج الإسكان للعسكريين.. 640 ألف ريال قرض حسن (فيديو)

تفاصيل برنامج الإسكان للعسكريين.. 640 ألف ريال قرض حسن (فيديو)

«المسند» يكشف عن توقعاته لحالة الطقس خلال الـ5 أيام المقبلة

«المسند» يكشف عن توقعاته لحالة الطقس خلال الـ5 أيام المقبلة

حيلة خبيثة لأفغانيين بجدة.. سرقا 700 ألف ريال من عملاء بنوك

حيلة خبيثة لأفغانيين بجدة.. سرقا 700 ألف ريال من عملاء بنوك

آلاف الوظائف الشاغرة بـ «الصحة».. الشروط وطريقة التقديم

آلاف الوظائف الشاغرة بـ «الصحة».. الشروط وطريقة التقديم

تحذير من «سمكة سامة» تهدد مرتادي الشواطئ بالمملكة (فيديو)

0

تواصل – فريق التحرير:

حذَّر مواطن، في مقطع فيديو متداول، من سمكة صخرية توجد على أحد شواطئ المملكة، مشيراً إلى أنها من أكثر الأسماك سُمّية.

وأوضح المواطن خلال المقطع، أن هذه الأشواك الموجودة على ظهر السمكة، تؤدي إلى القبر مباشرة، في إشارة إلى خطورتها على الإنسان التي تصل إلى الموت.

ونصح ناشر المقطع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، وأن يرتدي رواد البحر حذاءً خاصاً بالشاطئ، خاصة الذين يهوون التمشية على الشواطئ.

يُشار إلى أن السمكة الصخرية السامة، تنتشر في البحر الأحمر والخليج العربي، وفي الحيد المرجاني العظيم والمحيطين الهادي والهندي.

كما يؤثر سم السمكة الصخرية على القلب والجهاز العصبي، ويؤدي انغراز أشواكها إلى تخدر العضو المصاب، ويتبع ذلك ارتفاع في درجة الحرارة وغثيان، وقد تؤدي الإصابة إلى الإغماء والوفاة – لا قدر الله -.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

اختيار المملكة لرئاسة مجموعة دول التجانس الآسيوي

اختيار المملكة لرئاسة مجموعة دول التجانس الآسيوي

مجلة أمريكية تصنف المملكة بقائمة «أكثر الدول القوية».. تعرف على الترتيب

مجلة أمريكية تصنف المملكة بقائمة «أكثر الدول القوية».. تعرف على الترتيب

الصرافات الآلية بتقنية «قارئ الوجه» في المملكة.. قريباً

الصرافات الآلية بتقنية «قارئ الوجه» في المملكة.. قريباً

المملكة: نراعي جميع المعايير الوطنية والدولية المتعلقة بـ «حقوق الإنسان»

المملكة: نراعي جميع المعايير الوطنية والدولية المتعلقة بـ «حقوق الإنسان»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الإيذاء النبيل
مقالات

الإيذاء النبيل

المزيد
لماذا سمي الاسم بالاسم
تدوينات حرة

لماذا سمي الاسم بالاسم

المزيد
فضل القرض (السلفة)
مقالات

فضل القرض (السلفة)

المزيد
أدب الخصومة “بسّنا هواش”
تدوينات حرة

أدب الخصومة “بسّنا هواش”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>