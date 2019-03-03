تحذير من «سمكة سامة» تهدد مرتادي الشواطئ بالمملكة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

حذَّر مواطن، في مقطع فيديو متداول، من سمكة صخرية توجد على أحد شواطئ المملكة، مشيراً إلى أنها من أكثر الأسماك سُمّية.

وأوضح المواطن خلال المقطع، أن هذه الأشواك الموجودة على ظهر السمكة، تؤدي إلى القبر مباشرة، في إشارة إلى خطورتها على الإنسان التي تصل إلى الموت.

ونصح ناشر المقطع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، وأن يرتدي رواد البحر حذاءً خاصاً بالشاطئ، خاصة الذين يهوون التمشية على الشواطئ.

يُشار إلى أن السمكة الصخرية السامة، تنتشر في البحر الأحمر والخليج العربي، وفي الحيد المرجاني العظيم والمحيطين الهادي والهندي.

كما يؤثر سم السمكة الصخرية على القلب والجهاز العصبي، ويؤدي انغراز أشواكها إلى تخدر العضو المصاب، ويتبع ذلك ارتفاع في درجة الحرارة وغثيان، وقد تؤدي الإصابة إلى الإغماء والوفاة – لا قدر الله -.