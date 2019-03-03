«الإسكان» تحدد آخر مهلة لسداد رسوم الأراضي البيضاء في جدة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الإسكان عن المدة المتبقية لسداد رسوم الأراضي البيضاء في جدة.

وأكدت الوزارة أن 26 يوماً تفصلنا عن نهاية الفترة النظامية لسداد رسوم الأراضي البيضاء للدورة الثانية في مدينة جدة التي تنتهي بتاريخ 1440/7/22هـ.

يُذكر أن الوزارة كشفت أن 80% من إجمالي التمويلات العقارية الجديدة التي قدمتها البنوك وشركات التمويل العقاري، في شهر يناير، من العام الجاري هي من نصيب منتجات “سكني” بما يعادل 7648 عقداً، من أصل 9578 عقداً بقيمة إجمالية تجاوزت 4.76 مليار ريال.

وأوضحت الوزارة أنه بالنظر إلى حجم التمويل العقاري المقدم خلال يناير 2019 ومقارنته بالتمويل المقدم خلال الربع الأول من العام الماضي 2018 نجد أن عقود شهر يناير قاربت عدد العقود الموقعة خلال الربع الأول من العام الماضي التي بلغت آنذاك 9790 عقداً، وذلك وفق تقرير صادر عن مؤسسة النقد السعودي حول مؤشرات التمويل العقاري.

وأضافت أن 93% من تلك العقود تمت عن طريق البنوك، والبقية عن طريق الشركات التمويلية الأخرى؛ إذ ارتفع إجمالي أعداد العقود المبرمة في شهر واحد، بنسبة 48% مقارنة بـشهر ديسمبر 2018، مسجلاً بذلك نمواً كبيراً بنسبة 258%، بالمقارنة بـشهر يناير من العام الماضي.

وأشارت إلى أن نصيب الفلل السكنية من إجمالي حجم التمويل المقدم في شهر يناير بلغ ما نسبته 79.3%، أما الشقق السكنية فقد استحوذت على 13.2%، والأراضي شكلت قرابة 7.5% من إجمالي التمويل؛ أي نحو 76% من العقود المبرمة في يناير هي عقود مرابحة؛ أي بنسبة فائدة ثابتة.

يُشار إلى أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدمة للأفراد بلغ في 2016 نحو 20.13 ألف عقد بقيمة 14.9 مليار ريال، وفي 2017م قرابة 28.47 ألف عقد بقيمة 18.9 مليار ريال، وفي 2018 وصل إجمالي أعداد العقود 46.89 ألف عقد.