تعميم من تعليم الباحة بشأن آلية حضور الطلاب حال عدم تعليق الدراسة

تواصل – الباحة:

أوضحت الإدارة العامة للتعليم في الباحة بأن أولياء أمور الطلاب والطالبات مسؤولون عن اتخاذ القرار المناسب حيال حضور أبنائهم للمدرسة في حال عدم تعليق الدراسة نتيجة للتقلبات المناخية.

وأكد مدير تعليم الباحة، الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني، في تعميم لمنسوبي ومنسوبات التعليم للبنين والبنات والمساعدين وشعبة السلامة، بالإيعاز إلى أولياء الأمور، بأخذ الحذر والحيطة واتباع ما يرد من تنبيهات عبر التعاميم الصادرة من الإدارة، مع التأكيد بعدم خروج الطلاب والطالبات بعد وصولهم للمدرسة، إلا في حالة وجود ما يمثل خطورة عليهم داخل المبنى المدرسي.

وتضمن التعميم التنسيق مع مكتب الإشراف الذي تتبع له المدرسة ومتابعة الطلاب والطالبات في حالة وجود حالات مطرية.