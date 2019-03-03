الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«المسند» يكشف عن توقعاته لحالة الطقس خلال الـ5 أيام المقبلة

«المسند» يكشف عن توقعاته لحالة الطقس خلال الـ5 أيام المقبلة

حيلة خبيثة لأفغانيين بجدة.. سرقا 700 ألف ريال من عملاء بنوك

حيلة خبيثة لأفغانيين بجدة.. سرقا 700 ألف ريال من عملاء بنوك

آلاف الوظائف الشاغرة بـ «الصحة».. الشروط وطريقة التقديم

آلاف الوظائف الشاغرة بـ «الصحة».. الشروط وطريقة التقديم

مراوغة وصدم بأحد طرق الرياض.. المرور يضبط متهمًا ويعلن عن القرار (فيديو)

مراوغة وصدم بأحد طرق الرياض.. المرور يضبط متهمًا ويعلن عن القرار (فيديو)

بالأرقام.. «التأمينات» تكشف عن مفاجآت بأعداد العاملين في القطاع الخاص

بالأرقام.. «التأمينات» تكشف عن مفاجآت بأعداد العاملين في القطاع الخاص
0

تواصل – الرياض:

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خروج قرابة 1.34 موظف من القطاع الخاص خلال العام الماضي 2018.

وقالت المؤسسة، في بيان لها، إن عدد العاملين في القطاع الخاص كان 9.93 مليون موظف خلال عام 2017، لينخفض العام الماضي إلى 8.6 مليون موظف.

وأضافت أن أعداد السعوديين في القطاع الخاص انخفض نحو 278 ألف موظف، حيث بلغ عددهم في 2017 نحو 1.98 مليون موظف، لينخفض في الربع الرابع من 2018 إلى نحو 1.70 مليون موظف.

وأضافت أن أعداد غير السعوديين انخفض نحو 1.06 مليون موظف، حيث بلغ عددهم في 2017 نحو 7.95 مليون موظف، لينخفض في الربع الرابع من العام الماضي إلى 6.9 مليون موظف.

وأشارت إلى أن أعداد السعوديات انخفض نحو 63.3 ألف موظفة، حيث كان عددهن في 2017؛ 606 آلاف موظفة، لينخفض في الربع الرابع من 2018 إلى 542 ألف موظفة، فيما ارتفع عدد غير السعوديات نحو 2.5 ألف موظفة؛ إذ كان عددهن في 2017 (211.7) ألف موظفة ليرتفع في الربع الرابع من العام الماضي إلى 214.2 ألف موظفة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

خادم الحرمين يستقبل مسؤولين بـ«العمل» وممثلي أصحاب مهن القطاع الخاص

خادم الحرمين يستقبل مسؤولين بـ«العمل» وممثلي أصحاب مهن القطاع الخاص

تقرير مالي يكشف عن مفاجأة تخص رواتب المواطنين

تقرير مالي يكشف عن مفاجأة تخص رواتب المواطنين

خبراء ومختصون محليون وأجانب يشاركون في «ملتقى الرياض 2019»

خبراء ومختصون محليون وأجانب يشاركون في «ملتقى الرياض 2019»

توجيه مهم من «العدل» بشأن التحرش في أماكن العمل

توجيه مهم من «العدل» بشأن التحرش في أماكن العمل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الإيذاء النبيل
مقالات

الإيذاء النبيل

المزيد
لماذا سمي الاسم بالاسم
تدوينات حرة

لماذا سمي الاسم بالاسم

المزيد
فضل القرض (السلفة)
مقالات

فضل القرض (السلفة)

المزيد
أدب الخصومة “بسّنا هواش”
تدوينات حرة

أدب الخصومة “بسّنا هواش”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>