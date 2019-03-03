بالأرقام.. «التأمينات» تكشف عن مفاجآت بأعداد العاملين في القطاع الخاص

تواصل – الرياض:

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خروج قرابة 1.34 موظف من القطاع الخاص خلال العام الماضي 2018.

وقالت المؤسسة، في بيان لها، إن عدد العاملين في القطاع الخاص كان 9.93 مليون موظف خلال عام 2017، لينخفض العام الماضي إلى 8.6 مليون موظف.

وأضافت أن أعداد السعوديين في القطاع الخاص انخفض نحو 278 ألف موظف، حيث بلغ عددهم في 2017 نحو 1.98 مليون موظف، لينخفض في الربع الرابع من 2018 إلى نحو 1.70 مليون موظف.

وأضافت أن أعداد غير السعوديين انخفض نحو 1.06 مليون موظف، حيث بلغ عددهم في 2017 نحو 7.95 مليون موظف، لينخفض في الربع الرابع من العام الماضي إلى 6.9 مليون موظف.

وأشارت إلى أن أعداد السعوديات انخفض نحو 63.3 ألف موظفة، حيث كان عددهن في 2017؛ 606 آلاف موظفة، لينخفض في الربع الرابع من 2018 إلى 542 ألف موظفة، فيما ارتفع عدد غير السعوديات نحو 2.5 ألف موظفة؛ إذ كان عددهن في 2017 (211.7) ألف موظفة ليرتفع في الربع الرابع من العام الماضي إلى 214.2 ألف موظفة.