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«الدفاع» تعلن توفر وظائف على بند الأجور والمستخدمين بمختلف المناطق
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تواصل – الرياض:

​أعلنت وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية (إدارة شؤون الموظفين بالقوات الجوية) عن توفر عددٍ من الوظائف الشاغرة على بند الأجور والمستخدمين في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك وفقاً للمسميات والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:

 

​١​سائق رافعة​قاعدة الملك فهد الجوية / الطائف​شهادة دراسة لا تقل عن الخامس الابتدائي
​٢​طاه​قاعدة الملك خالد الجوية / خميس مشيط​شهادة دراسة لا تقل عن الخامس الابتدائي
​٣​عامل حرفي​قاعدة الملك خالد الجوية / خميس مشيط​الشهادة الابتدائية
​٤​عامل قهوة​قاعدة الملك فيصل الجوية / تبوك​القدرة على القيام بأعمال الوظيفة
​٥​عامل قهوة​قاعدة الملك فيصل الجوية / تبوك​الشهادة الابتدائية
​٦​قهوجي​قاعدة الملك خالد الجوية / الطائف​شهادة دراسة لا تقل عن الخامس الابتدائي
​٧​قهوجي​قاعدة الملك فهد الجوية / الطائف​شهادة دراسة لا تقل عن الخامس الابتدائي
​٨​مراسل​قيادة القوات الجوية / الرياض​الشهادة الابتدائية
​٩​مراسل مكتبي​قاعدة الملك خالد الجوية / خميس مشيط​القدرة على القيام بأعمال الوظيفة
​١٠​مراسل مكتبي​قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية / الشرقية​الشهادة الابتدائية
​١١​مراسل مكتبي​معهد الدراسات الفنية / الظهران​الشهادة الابتدائية
​١٢​مراسل مكتبي​قاعدة الملك عبدالله الجوية / جدة​الشهادة الابتدائية
​١٣​مراسل مكتبي​قاعدة الملك خالد الجوية / خميس مشيط​القدرة على القيام بأعمال الوظيفة
​١٤​مراسل مكتبي​قيادة القوات الجوية / الرياض​الشهادة الابتدائية
​١٥​مراسل مكتبي​قاعدة الملك خالد الجوية / خميس مشيط​الشهادة الابتدائية
​١٦​مراسل مكتبي​قاعدة الملك فيصل الجوية / تبوك​الشهادة الابتدائية
​١٧​مراسل مكتبي​قيادة القوات الجوية / الرياض​القدرة على القيام بأعمال الوظيفة
​١٨​مراسل مكتبي​قاعدة الملك فهد الجوية / الطائف​القدرة على القيام بأعمال الوظيفة
​١٩​مراسل مكتبي​قيادة القوات الجوية / الرياض​القدرة على القيام بأعمال الوظيفة
​٢٠​معقب​قاعدة الملك خالد الجوية خميس مشيط​الشهادة الابتدائية

 

المدن:
– الرياض.
– جدة.
– تبوك.
– خميس مشيط.
– الطائف.
– معهد الدراسات الفنية – الظهران.
– الشرقية.

واشترطت وزارة الدفاع في المتقدمين على الوظائف ما يلي:

1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2 – أن يكون المتقدم مكملاً السن المحددة لفئة الوظيفة وهي:
– عشرون عاماً من العمر لوظيفة (مراسل مكتبي) و(مراسل).
– سبعة عشر عاماً من العمر لوظيفة (معقب) و(عامل حرفي).
3 – أن يكون المتقدم لائق صحياً للخدمة.
4 – أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.
5 – أن يكون المتقدم حائزاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة.
6 – أن يكون المتقدم غير محكوم علية بحد شرعي أو السجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل.
7 – أن يكون المتقدم غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.

ونبهت وزارة الدفاع إلى مجموعة من الملاحظات يجب أخذها في الاعتبار كما يلي:

1 – أن يكون المتقدم مسجلاً في برنامج (ساعد) بموقع وزارة الخدمة المدنية.
2 – التقديم على الوظيفة حسب المؤهل والخبرة المطلوبة للوظيفة.
3 – لا يجوز التقدم على أكثر من وظيفة واحدة من الوظائف الواردة في الإعلان.
4 – أن لا يكون المتقدم ممن سبق لهم العمل بوظيفة حكومية ويتقاضى راتباً تقاعدياً.
5 – لا يعتبر التسجيل قبولاً نهائياً للمتقدم.
6 – سوف يتم إرسال رقم الطلب والقبول على جوالك وبريدك الإلكتروني.
7 – أن يكون خبرات القطاع الخاص مصدقة من التأمينات الاجتماعية.

موعد وطريقة التقديم:يبدأ التقديم اليوم الأحد الموافق 1440/06/26هـ وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/06/30هـ، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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