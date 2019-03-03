الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

حيلة خبيثة لأفغانيين بجدة.. سرقا 700 ألف ريال من عملاء بنوك

حيلة خبيثة لأفغانيين بجدة.. سرقا 700 ألف ريال من عملاء بنوك

آلاف الوظائف الشاغرة بـ «الصحة».. الشروط وطريقة التقديم

آلاف الوظائف الشاغرة بـ «الصحة».. الشروط وطريقة التقديم

مراوغة وصدم بأحد طرق الرياض.. المرور يضبط متهمًا ويعلن عن القرار (فيديو)

مراوغة وصدم بأحد طرق الرياض.. المرور يضبط متهمًا ويعلن عن القرار (فيديو)

أطفال «قتيلة بيش» شاهدوا جريمة نحرها.. ولجنة نسائية لدراسة حالتهم

أطفال «قتيلة بيش» شاهدوا جريمة نحرها.. ولجنة نسائية لدراسة حالتهم

وظائف لحملة البكالوريوس بهيئة المحاسبين القانونيين.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف لحملة البكالوريوس بهيئة المحاسبين القانونيين.. الشروط وطريقة التقديم
0

تواصل – الرياض:

أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف شاغرة للرجال لحملة البكالوريوس فما فوق؛ للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (مصور، وأخصائي تسويق، ومشرف علاقات وفعاليات)؛ وذلك وفقاً للشروط وبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:
1 – مصور:
– شهادة البكالوريوس في مجال مناسب.
– خبرة لا تقل عن أربع سنوات في مجال مناسب.
– تغطية جميع أحداث الهيئة بالصور الفوتوغرافية والمرئية.
– توثيق التغطيات الإعلامية.
– صناعة محتوى إعلامي وأرشفة الأحداث الإعلامية.
– إنتاج الأفلام القصيرة والمقاطع الدعائية للقسم.
– أية أعمال يكلف بها من قبل الأمين العام ضمن نطاق اختصاصاته.

2 – أخصائي تسويق (وظيفتان):
– شهادة البكالوريوس في مجال مناسب.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال مناسب.
– تسويق العضويات وبرنامج الزمالة.
– تسويق الكتب والمنتجات.
– تسويق الدورات التدريبية.
– أية أعمال يكلف بها من قبل الأمين العام ضمن نطاق اختصاصاته.

3 – مشرف علاقات وفعاليات:
– شهادة البكالوريوس في مجال مناسب.
– خبرة لا تقل عن أربع سنوات في مجال مناسب.
– وضع خطة متكاملة.
– تنفيذ الأعمال اللوجستية للمؤتمرات والندوات وورش العمل والمحاضرات.
– رسم الخطة السنوية لمواعيد جميع المناسبات والفعاليات التي تقام داخل وخارج الهيئة.
– إعداد الزيارات الميدانية واستقبال ضيوف الهيئة.
– عمل برامج للتعريف بها.
– أية أعمال يكلف بها من قبل الأمين العام ضمن نطاق اختصاصاته.

موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 2019/03/03م، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

جامعة جازان تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة بـ«نظام التعاون»

جامعة جازان تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة بـ«نظام التعاون»

فرصة لحديثي التخرج.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل

فرصة لحديثي التخرج.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل

النيابة العامة تعلن توفر وظائف بمرتبة «ملازم تحقيق».. الشروط وطريقة التقديم

النيابة العامة تعلن توفر وظائف بمرتبة «ملازم تحقيق».. الشروط وطريقة التقديم

وظائف شاغرة لحملة الدبلوم بـ«الخطوط السعودية».. الشروط وطريقة التقديم

وظائف شاغرة لحملة الدبلوم بـ«الخطوط السعودية».. الشروط وطريقة التقديم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الإيذاء النبيل
مقالات

الإيذاء النبيل

المزيد
لماذا سمي الاسم بالاسم
تدوينات حرة

لماذا سمي الاسم بالاسم

المزيد
فضل القرض (السلفة)
مقالات

فضل القرض (السلفة)

المزيد
أدب الخصومة “بسّنا هواش”
تدوينات حرة

أدب الخصومة “بسّنا هواش”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>