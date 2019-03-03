وظائف لحملة البكالوريوس بهيئة المحاسبين القانونيين.. الشروط وطريقة التقديم

تواصل – الرياض:

أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف شاغرة للرجال لحملة البكالوريوس فما فوق؛ للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (مصور، وأخصائي تسويق، ومشرف علاقات وفعاليات)؛ وذلك وفقاً للشروط وبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1 – مصور:

– شهادة البكالوريوس في مجال مناسب.

– خبرة لا تقل عن أربع سنوات في مجال مناسب.

– تغطية جميع أحداث الهيئة بالصور الفوتوغرافية والمرئية.

– توثيق التغطيات الإعلامية.

– صناعة محتوى إعلامي وأرشفة الأحداث الإعلامية.

– إنتاج الأفلام القصيرة والمقاطع الدعائية للقسم.

– أية أعمال يكلف بها من قبل الأمين العام ضمن نطاق اختصاصاته.

2 – أخصائي تسويق (وظيفتان):

– شهادة البكالوريوس في مجال مناسب.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال مناسب.

– تسويق العضويات وبرنامج الزمالة.

– تسويق الكتب والمنتجات.

– تسويق الدورات التدريبية.

– أية أعمال يكلف بها من قبل الأمين العام ضمن نطاق اختصاصاته.

3 – مشرف علاقات وفعاليات:

– شهادة البكالوريوس في مجال مناسب.

– خبرة لا تقل عن أربع سنوات في مجال مناسب.

– وضع خطة متكاملة.

– تنفيذ الأعمال اللوجستية للمؤتمرات والندوات وورش العمل والمحاضرات.

– رسم الخطة السنوية لمواعيد جميع المناسبات والفعاليات التي تقام داخل وخارج الهيئة.

– إعداد الزيارات الميدانية واستقبال ضيوف الهيئة.

– عمل برامج للتعريف بها.

– أية أعمال يكلف بها من قبل الأمين العام ضمن نطاق اختصاصاته.

موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 2019/03/03م، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).