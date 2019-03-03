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العثور على «جثة» شاب متوفى وسط نفود «جبة» شمال حائل

العثور على «جثة» شاب متوفى وسط نفود «جبة» شمال حائل
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تواصل – فريق التحرير:

عثر مواطن، أمس السبت، على شاب مُتوفى على بُعد أمتار من مركبته في نفود جبة (80 كلم شمال حائل).

وتشير تفاصيل الواقعة إلى عثور المواطن على مركبة من نوع جيب شاص، تعرضت للانقلاب، وبوقوفه على الحادث تبيَّن وجود شاب متوفى بالقرب من مركبته، وقد سقط منها بعد أن هوت من منحدر عميق؛ فأبلغ الجهات الأمنية التي باشرت الحادث، واتضح مرور أكثر من 24 ساعة على الحادث، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بمستشفى حائل العام.

وبتفتيش المركبة وُجد “مفرش نوم”، و”عزبة”؛ ما يدل على أن الشاب عزم على التنزه بالمنطقة التي يكثر فيها حالياً البحث عن الكمأة، وقد لا يجيد معرفة تضاريس المكان؛ الأمر الذي تسبب بعد قضاء الله بأن تهوي مركبته من أعلى لأسفل الكثبان الرملية.

وأُقيمت صلاة الميت على الشاب اليوم بعد أن تسلمه ذووه لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وحذَّر الدفاع المدني، المتنزهين في الصحراء والنفود من عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء التنزه في الصحراء أو النفود، ودعا إلى الحرص على عدم الاعتماد على سيارة واحدة أو تجهيزات غير كافية، وأن يكون التنزه في تلك الأماكن في مجموعات وليس منفرداً.

كما وجَّه بأخذ الحيطة والحذر، والتزود الكامل بالمياه، ووجود وسيلة اتصال، وأن لا يتجاوز المتنزهون قدر الإمكان نطاق خدمة شبكة الجوال، وأن عليهم إبلاغ عائلاتهم بالوجهة التي ينوون الذهاب لها، وزمن الرحلة المتوقع ذهاباً وإياباً، وكذلك الطرق التي من المحتمل أن يسلكوها.

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