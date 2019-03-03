«التحلية» تعلق على حادثة وفاة طفل داخل حفرة صرف بـ«الجبيل»

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، مع حادثة وفاة طفل داخل حفرة للصرف الصحي في الجبيل أمام إحدى الفلل السكنية.

وأوضحت أن فِرق الأمن والسلامة والإطفاء باشرت يوم أمس عملية انتشال جثة طفل، عمره سنتان و8 أشهر، بالتعاون مع الدفاع المدني بالجبيل، بعد سقوطه داخل حفرة صرف صحي بمنطقة حي (1) أمام إحدى الفلل السكنية التي كانت تخضع لعمليات الصيانة من أحد المقاولين.

وأشارت المؤسسة إلى أن الطفل فارق الحياة رغم المحاولات التي بذلها أطباء عيادة التحلية وفِرق الأمن والسلامة والدفاع المدني، فيما تم نقله إلى مستشفى الجبيل العام وهو مفارق للحياة، مؤكدة أنه يجري التحقيق في أسباب وقوع الطفل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار الحادثة مستقبلاً لا قدر الله.

يأتي ذلك فيما تعرب المؤسسة – ممثلة بالمحافظ – عن تعازيها لذوي الطفل، سائلة المولى – عز وجل – أن يجعله شفيعاً لوالدَيْه، ومؤكدة متابعة المحافظ لإجراءات التحقيق في الحادثة، ومحاسبة الجهة المسؤولة بعد ظهور النتائج بمشيئة الله.