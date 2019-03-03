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«المسند» يكشف عن توقعاته لحالة الطقس خلال الـ5 أيام المقبلة

«المسند» يكشف عن توقعاته لحالة الطقس خلال الـ5 أيام المقبلة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية؛ عدم تعرض المملكة لحالة ماطرة خلال الأيام الخمسة المقبلة.

وأضاف في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “خلال 5 أيام قادمة لا توجد حالة مطرية معتبرة.. هذا والله أعلم”.

وتابع المسند “إحصائياً يعد شهرا أبريل ومايو الأكثر نسبة في تكرار العواصف الغبارية خلال العام؛ وعليه إذا عندك مناسبة خارجية احرص أن تكون قبلهما أو بعدهما”.

وأشار إلى أنه خلال شهر مارس تبدأ فترة المنخفضات الجوية المسماة بالخماسين، التي من خصائصها أنها تحرك الرياح الجنوبية الحارة والجافة التي تأتي في مقدمة المنخفضات الجوية المتوسطية العابرة؛ حيث تنشط الرياح السطحية المؤدية إلى إثارة الأتربة والغبار والعواصف الترابية.

وتابع المسند: عادة أمطار شهريْ مارس وأبريل تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحياناً؛ وذلك لظروف الأجواء الدافئة نسبياً، والفروقات الحرارية البينية بين أجواء السطح والعلو، وإحصائياً يعتبر فصل الربيع أكثر فصول السنة حدوثاً للعواصف الغبارية، يليه فصل الصيف، ثم الشتاء.

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