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«تنظيم الكهرباء»: تحسن ملحوظ في مؤشر إيصال التيار للمشتركين الجدد

«تنظيم الكهرباء»: تحسن ملحوظ في مؤشر إيصال التيار للمشتركين الجدد
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تواصل – الرياض:

سجلت الشركة السعودية للكهرباء، تحسناً في مؤشر إيصال التيار الكهربائي للمشتركين الجدد في العام الماضي بلغت نسبته 14%.

وأوضح تقرير أصدرته هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن مؤشر إيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد
شهد تحسناً، بلغت نسبته 14، %مقارنة بـالعام الذي سبقه، بحسب “عكاظ”.

وأرجعت المصادر هذا التحسن إلى الإجراءات والتسهيلات التي قدمتها فروع ومكاتب الشركة السعودية للكهرباء في مناطق المملكة لتقديم الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد من خلال إجراءات واضحة وميسرة.

وألمحت المصادر إلى أن الشركة عمدت إلى إحداث تطورات جوهرية في الإجراءات التقنية والتنفيذية تمثلت في سهولة تقديم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للشركة؛ لإيصال الخدمة الكهربائية دون الحاجة إلى مراجعة دوائر أخرى وكذلك الاستغناء عن بعض المتطلبات الثانوية.

ونجحت معظم إدارات وفروع الشركة خلال العام الماضي في تحقيق قفزة كبيرة في مستوى إيصال الخدمة للمنشآت الجديدة نتيجة الإجراءات والمبادرات التي أطلقتها الشركة في هذا المجال.

وقالت المصادر إن هذا التحسن يعود أيضاً إلى التنسيق الدائم بين الشركة وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في سبيل تسهيل الإجراءات على المشتركين، إضافة إلى تنفيذ الشركة إجراءات تنظيمية اتخذتها الهيئة في سبيل تحسين وتحفيز مؤشر الخدمات.

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