الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

حيلة خبيثة لأفغانيين بجدة.. سرقا 700 ألف ريال من عملاء بنوك

حيلة خبيثة لأفغانيين بجدة.. سرقا 700 ألف ريال من عملاء بنوك

آلاف الوظائف الشاغرة بـ «الصحة».. الشروط وطريقة التقديم

آلاف الوظائف الشاغرة بـ «الصحة».. الشروط وطريقة التقديم

مراوغة وصدم بأحد طرق الرياض.. المرور يضبط متهمًا ويعلن عن القرار (فيديو)

مراوغة وصدم بأحد طرق الرياض.. المرور يضبط متهمًا ويعلن عن القرار (فيديو)

أطفال «قتيلة بيش» شاهدوا جريمة نحرها.. ولجنة نسائية لدراسة حالتهم

أطفال «قتيلة بيش» شاهدوا جريمة نحرها.. ولجنة نسائية لدراسة حالتهم

وظائف شاغرة على بند الأجور والمستخدمين بـ«القوات الجوية»

وظائف شاغرة على بند الأجور والمستخدمين بـ«القوات الجوية»
0

تواصل – الرياض:

أعلنت القوات الجوية الملكية السعودية، اليوم الأحد، توفر وظائف شاغرة على بند الأجور والمستخدمين في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت أن موعد التقديم على هذه الوظائف يبدأ من اليوم 26/ 6/ 1440هـ إلى الخميس المقبل 30/ 6/ 1440هـ وذلك عن طريق موقع القوات الجوية الإلكتروني، حسب الشروط والمؤهلات والخبرات الموضحة.

وأشارت إلى أن شروط التقديم هي:

أ – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ب – أن يكون المتقدم مكملاً السن المحددة لفئة الوظيفة وهي:

1 – 20 عاماً من العمر لوظيفة (مراسل مكتبي) و(مراسل).

2 – 17 عاماً من العمر لوظيفة (معقب) و(عامل حرفي).

ج – أن يكون المتقدم لائقاً صحياً للخدمة.

د – أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

هـ – أن يكون المتقدم حائزاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة.

و- أن يكون المتقدم غير محكوم عليه بحد شرعي أو السجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل.

ز – أن يكون المتقدم غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«STC» تعلن عن وظائف شاغرة بمجال التسويق

«STC» تعلن عن وظائف شاغرة بمجال التسويق

وظائف شاغرة بـ«وزارة الدفاع» على بند الأجور.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف شاغرة بـ«وزارة الدفاع» على بند الأجور.. الشروط وطريقة التقديم

أمانة جازان تعلن عن توفر وظيفة شاغرة على بند الأجور

أمانة جازان تعلن عن توفر وظيفة شاغرة على بند الأجور

«جامعة بيشة» تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم هنا

«جامعة بيشة» تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم هنا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الإيذاء النبيل
مقالات

الإيذاء النبيل

المزيد
لماذا سمي الاسم بالاسم
تدوينات حرة

لماذا سمي الاسم بالاسم

المزيد
فضل القرض (السلفة)
مقالات

فضل القرض (السلفة)

المزيد
أدب الخصومة “بسّنا هواش”
تدوينات حرة

أدب الخصومة “بسّنا هواش”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>