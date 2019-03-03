وظائف شاغرة على بند الأجور والمستخدمين بـ«القوات الجوية»

تواصل – الرياض:

أعلنت القوات الجوية الملكية السعودية، اليوم الأحد، توفر وظائف شاغرة على بند الأجور والمستخدمين في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت أن موعد التقديم على هذه الوظائف يبدأ من اليوم 26/ 6/ 1440هـ إلى الخميس المقبل 30/ 6/ 1440هـ وذلك عن طريق موقع القوات الجوية الإلكتروني، حسب الشروط والمؤهلات والخبرات الموضحة.

وأشارت إلى أن شروط التقديم هي:

أ – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ب – أن يكون المتقدم مكملاً السن المحددة لفئة الوظيفة وهي:

1 – 20 عاماً من العمر لوظيفة (مراسل مكتبي) و(مراسل).

2 – 17 عاماً من العمر لوظيفة (معقب) و(عامل حرفي).

ج – أن يكون المتقدم لائقاً صحياً للخدمة.

د – أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

هـ – أن يكون المتقدم حائزاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة.

و- أن يكون المتقدم غير محكوم عليه بحد شرعي أو السجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل.

ز – أن يكون المتقدم غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.