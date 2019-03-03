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اختيار المملكة لرئاسة مجموعة دول التجانس الآسيوي

اختيار المملكة لرئاسة مجموعة دول التجانس الآسيوي
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تواصل – واس:

اختارت مجموعة دول التجانس الآسيوي (AHWP)، المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء لرئاستها في الدورة الحالية حتى 2020م بعد التصويت والموافقة من أعضاء المجموعة.

وتم تعيين نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة المهندس علي الضلعان لرئاسة المجموعة في الفترة القادمة.

وتعد “التجانس الآسيوي” من أكبر المجموعات في العالم التي تختص بالتجانس الدولي للأجهزة والمنتجات الطبية، وتضم 31 دولة، من أبرزها المملكة والصين وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وكازاخستان.

يُذكر أن المملكة أيضاً تمثل مجموعة التجانس الآسيوي في منظمة التجانس العالمي IMDRF، التي تضم في عضويتها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والاتحاد الأوروبي وأستراليا واليابان.

كما سبق أن ترأست مجموعات العمل العلمية والفنية من عام 2014 وحتى شهر فبراير الماضي لعام 2019، التي تشمل عشر مجموعات علمية مختصة في إعداد الأنظمة والتشريعات الخاصة بالأجهزة والمنتجات الطبية في جميع مراحل التصنيع والاستخدام في المستشفيات.

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