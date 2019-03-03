نصيحة من متحدث «حساب المواطن».. حتى لا تدخل في «عدم الاستحقاق»

تواصل – الرياض:

دعا برنامج حساب المواطن المتقدمين للتسجيل في البرنامج إلى الإفصاح عن بيانات الدخل للأسرة شاملاً التابعين، مؤكداً أنه شرط في الأهلية، مشدداً على أهمية كشف جميع مصادر الدخل في حال وجود أكثر من مصدر، إضافة إلى الإفصاح عن قيمة الدخل شاملاً كافة البدلات والعلاوات قبل خصم أقساط القروض في حال كان لدى المتقدم قروض أو أحد تابعيه.

وأوضح المتحدث باسم البرنامج سلطان القحطاني أن البرنامج يقوم بالتحقق من دخل وبيانات المستفيدين عبر آلية مرتبطة بعدة جهات حكومية لجمعها ومقارنتها بما أُفصح عنه بالبوابة، مؤكداً أهمية إضافة أي دخل ناتج عن نشاط تجاري سواء للمستفيد الرئيسي أو التابع، مشيراً إلى أن عدم إفصاح بعض المستفيدين لبياناتهم في الدفعة الخامسة عشرة نتج عنه عدم استحقاقهم، وذلك بعد التحقق من بياناتهم مع الجهات ذات العلاقة.

وأبان المتحدث باسم البرنامج أنه يمكن للمستفيدين تعديل بيانات الدخل بعد الإفصاح في حال طرأ أي تغيير عليها من خلال الموقع الرسمي للبرنامج عبر (هذا الرابط)