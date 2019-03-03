الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

حيلة خبيثة لأفغانيين بجدة.. سرقا 700 ألف ريال من عملاء بنوك

حيلة خبيثة لأفغانيين بجدة.. سرقا 700 ألف ريال من عملاء بنوك

آلاف الوظائف الشاغرة بـ «الصحة».. الشروط وطريقة التقديم

آلاف الوظائف الشاغرة بـ «الصحة».. الشروط وطريقة التقديم

مراوغة وصدم بأحد طرق الرياض.. المرور يضبط متهمًا ويعلن عن القرار (فيديو)

مراوغة وصدم بأحد طرق الرياض.. المرور يضبط متهمًا ويعلن عن القرار (فيديو)

أطفال «قتيلة بيش» شاهدوا جريمة نحرها.. ولجنة نسائية لدراسة حالتهم

أطفال «قتيلة بيش» شاهدوا جريمة نحرها.. ولجنة نسائية لدراسة حالتهم

نصيحة من متحدث «حساب المواطن».. حتى لا تدخل في «عدم الاستحقاق»

نصيحة من متحدث «حساب المواطن».. حتى لا تدخل في «عدم الاستحقاق»
0

تواصل – الرياض:

دعا برنامج حساب المواطن المتقدمين للتسجيل في البرنامج إلى الإفصاح عن بيانات الدخل للأسرة شاملاً التابعين، مؤكداً أنه شرط في الأهلية، مشدداً على أهمية كشف جميع مصادر الدخل في حال وجود أكثر من مصدر، إضافة إلى الإفصاح عن قيمة الدخل شاملاً كافة البدلات والعلاوات قبل خصم أقساط القروض في حال كان لدى المتقدم قروض أو أحد تابعيه.

وأوضح المتحدث باسم البرنامج سلطان القحطاني أن البرنامج يقوم بالتحقق من دخل وبيانات المستفيدين عبر آلية مرتبطة بعدة جهات حكومية لجمعها ومقارنتها بما أُفصح عنه بالبوابة، مؤكداً أهمية إضافة أي دخل ناتج عن نشاط تجاري سواء للمستفيد الرئيسي أو التابع، مشيراً إلى أن عدم إفصاح بعض المستفيدين لبياناتهم في الدفعة الخامسة عشرة نتج عنه عدم استحقاقهم، وذلك بعد التحقق من بياناتهم مع الجهات ذات العلاقة.

وأبان المتحدث باسم البرنامج أنه يمكن للمستفيدين تعديل بيانات الدخل بعد الإفصاح في حال طرأ أي تغيير عليها من خلال الموقع الرسمي للبرنامج عبر  (هذا الرابط)

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«حساب المواطن» يعلن موعد صرف الدفعة الـ 16

«حساب المواطن» يعلن موعد صرف الدفعة الـ 16

مستفيد يسأل «حساب المواطن»: متى يزيد الدعم؟!.. والبرنامج يرد

مستفيد يسأل «حساب المواطن»: متى يزيد الدعم؟!.. والبرنامج يرد

«حساب المواطن» يوضح سبب عدم صرف الدعم للمتزوجة حديثاً

«حساب المواطن» يوضح سبب عدم صرف الدعم للمتزوجة حديثاً

حساب المواطن يصدر نتائج الأهلية.. رابط الاستعلام هنا

حساب المواطن يصدر نتائج الأهلية.. رابط الاستعلام هنا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الإيذاء النبيل
مقالات

الإيذاء النبيل

المزيد
لماذا سمي الاسم بالاسم
تدوينات حرة

لماذا سمي الاسم بالاسم

المزيد
فضل القرض (السلفة)
مقالات

فضل القرض (السلفة)

المزيد
أدب الخصومة “بسّنا هواش”
تدوينات حرة

أدب الخصومة “بسّنا هواش”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>