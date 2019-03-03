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لم ينجدها أحد.. احتجاز «رأس عجوز» أمريكية في باب المترو (فيديو)

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تواصل – وكالات:

تداول مغردون عبر”تويتر” مقطع فيديو لعجوز أمريكية أثناء احتجازها في باب مترو أنفاق نيويورك.

وأظهر المقطع سيدة مسنة محتجز رأسها في باب إحدى العربات، وجسدها عالق خارج القطار، وحقيبتها هي فقط من عبرت الباب، ولم يجد الوضع الحرج الذي وُضعت فيه العجوز أي دعم من المسؤولين أو المواطنين، حتى أنهم يمرون عليها دون التوقف أو محاولة المساعدة.

المقطع وجد استنكاراً كبيراً بين المغردين لاسيما العرب والمسلمين، منتقدين أوضاع الولايات المتحدة الأمريكية التي طالما تتغنى بالحريات وحقوق الإنسان وتطالب الآخرين بتطبيقها، وتتجاهل تطبيقها على أراضيها.

الإعلامي رياض الودعان، علق على الواقعة بقوله: “عن أي حضارة وأخلاق يتحدثون؟! وعن أي حرية للنساء يطالبون.. للأسف هذه هي أخلاق كثير من الغرب”.

 

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