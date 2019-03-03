حيلة خبيثة لأفغانيين بجدة.. سرقا 700 ألف ريال من عملاء بنوك

تواصل – فريق التحرير:

صرح المُتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الامنية لجرائم الاعتداء على الأموال التي باشرتها الجهات الامنية أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على متهمين اثنين من الجنسية الأفغانية، بالعقد الثالث من العُمر، وذلك بعد توفر الأدلة على ترصدهم لعملاء البنوك، في محافطة جدة، بعد خروجهم منها.

وتمثلت الحيلة الخبيثة للمتهمين عبر إيهام المتهمين بوجود خلل في إطارات مركباتهم أو تسرب زيوت منها، وانتهاز فرصة ترجلهم منها لسرقة الأموال التي تم سحبها من البنوك، حيث ثبت تورطهم في سرقة أكثر من (٧٠٠،٠٠٠) سبعمائة ألف ريال من (٤) أربعة عملاء، وجرى إيقافهم وإتخاذ الإجراءات النظامية.