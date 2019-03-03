الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

حيلة خبيثة لأفغانيين بجدة.. سرقا 700 ألف ريال من عملاء بنوك

حيلة خبيثة لأفغانيين بجدة.. سرقا 700 ألف ريال من عملاء بنوك

آلاف الوظائف الشاغرة بـ «الصحة».. الشروط وطريقة التقديم

آلاف الوظائف الشاغرة بـ «الصحة».. الشروط وطريقة التقديم

مراوغة وصدم بأحد طرق الرياض.. المرور يضبط متهمًا ويعلن عن القرار (فيديو)

مراوغة وصدم بأحد طرق الرياض.. المرور يضبط متهمًا ويعلن عن القرار (فيديو)

أطفال «قتيلة بيش» شاهدوا جريمة نحرها.. ولجنة نسائية لدراسة حالتهم

أطفال «قتيلة بيش» شاهدوا جريمة نحرها.. ولجنة نسائية لدراسة حالتهم

الرياض تحتضن المؤتمر الوزاري الدولي للطيران المدني أبريل المقبل

الرياض تحتضن المؤتمر الوزاري الدولي للطيران المدني أبريل المقبل
0

تواصل – فريق التحرير:

تنظّم الهيئة العامة للطيران المدني خلال المدة 25 ـ 26 رجب 1440هـ الموافق 1 ـ 2 أبريل 2019 م، فعاليات ” مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019 “، وذلك في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض، بمشاركة عدد من وزراء النقل ورؤساء هيئات الطيران المدني والمتخصصين في الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بقطاع الطيران المدني.

ويهدف المؤتمر الذي يعد واحداً من أهم الفعاليات التي تنظم على المستوى العالمي في مجال صناعة النقل الجوي، إلى تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بقطاع الطيران المدني، والاستفادة من التجارب لرفع جودة الخدمات، ومراجعة الممارسات المتبعة عالميا نحو تحسين التعاون في مجال الأمن والسلامة في القطاع.

ويسلط المؤتمر الضوء على السياسات واللوائح والخطط المستقبلية في كل ما يتعلّق بالأمن والسلامة والفرص الاستثماريّة التي تقدمها منظومة الطيران المدني حول العالم، وحماية البيئة، وتحسين الخدمات، والأخذ بالتطورات، والابتكارات المؤثرة في مجال تكنولوجيا الطيران، واستعراض خطط واستراتيجيات قطاع الطيران المدني بالمملكة تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وسيناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات الحيوية والمهمة في قطاع الطيران المدني، أبرزها السلامة في أمن الطيران وأمن وسلامة الطائرات، والسلامة الجوية وطائرات بدون طيار، إلى جانب دعم الفرص الاستثمارية، ومساهمة الطيران المدني في النمو الاقتصادي ودور المرأة في مجال الطيران، بالإضافة إلى موضوعات متخصصة عن التهديدات والمخاطر المتعلقة بأمن الطيران.

كما سيناقش السياسات الاقتصادية، ومشاركة القطاع الخاص، ومحور المطارات الذكية والتقنية، وتطوير تجربة المسافرين في المطارات، وإدارة المواهب وبناء جيل واعد في الطيران المدني.

ويشارك في أعمال المؤتمر، عدد من ممثلي الحكومات ووزراء النقل ورؤساء سلطة الطيران المدني ورئيس وفد المنظمة الدولية للطيران المدني، وعددٌ من المسؤولين والمتخصصين في عددٍ من الهيئات والمنظّمات الدولية والإقليمية المعنية بقطاع الطيران المدني، إلى جانب عدد من المسؤولين في المنظّمات ذات العلاقة.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني، نظّمت في العام 2016م، المؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني، الذي حظي بنجاح على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأصدر المشاركون فيه بيان “إعلان الرياض” الذي دعا إلى توفير الموارد اللازمة لإعداد “خطة إقليمية للأمن والتسهيلات” بهدف تعزيز أمن الطيران في العالم، وتطبيق جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بأمن الطيران بعد التصديق عليها من جانب الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للطيران المدني الدولي (الإيكاو).

كما تناول الإعلان ،التحديات والمخاطر التي يواجهها الطيران المدني الدولي المتمثل في الهجمات الإرهابية، والحاجة المستمرة إلى تحسين طاقات وقدرات الدول لمواجهة هذه التهديدات، مع أهمية رفع المستويات في نُظم مراقبة أمن الطيران والالتزام بالقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن “الإيكاو” في مجال أمن الطيران.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

4 ملايين ريال غرامات «تأخر الأجور» بعدة مؤسسات في الرياض

4 ملايين ريال غرامات «تأخر الأجور» بعدة مؤسسات في الرياض

10 معلومات يهمك معرفتها عن مطار الملك خالد الدولي بالرياض (فيديو)

10 معلومات يهمك معرفتها عن مطار الملك خالد الدولي بالرياض (فيديو)

بالصور.. ضبط 10 آلاف مستحضر صيدلاني في شقة سكنية بالرياض

بالصور.. ضبط 10 آلاف مستحضر صيدلاني في شقة سكنية بالرياض

الرياض.. ضبط 5 مواطنين ارتكبوا 25 جريمة سلب بانتحال صفة رجال الأمن

الرياض.. ضبط 5 مواطنين ارتكبوا 25 جريمة سلب بانتحال صفة رجال الأمن

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الإيذاء النبيل
مقالات

الإيذاء النبيل

المزيد
لماذا سمي الاسم بالاسم
تدوينات حرة

لماذا سمي الاسم بالاسم

المزيد
فضل القرض (السلفة)
مقالات

فضل القرض (السلفة)

المزيد
أدب الخصومة “بسّنا هواش”
تدوينات حرة

أدب الخصومة “بسّنا هواش”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>