تعطل «مساند» يؤخر استقدام 200 ألف عاملة منزلية.. ورفض 100 ألف تأشيرة

تواصل – متابعات:

أكدت مصادر أن تعطل برنامج “مساند” لمدة 3 أشهر تقريباً تسبب في تأخير إجراءات استقدام 200 ألف عاملة منزلية، ورفض نحو 100 ألف تأشيرة جديدة.

ووفقاً لصحيفة “المدينة” فإن أصحاب مكاتب الاستقدام شكوا ضعف الدعم التقني وكثرة خطوات تسجيل البيانات، لافتين إلى أن استمرار تعطل البرنامج أدى لتعثر ما يقارب من 200 ألف معاملة استقدام بالإضافة إلى دفع غرامات مالية، وهو ما دفعهم للجوء إلى رفض التأشيرات الجديدة والتي تُقدر بنحو 100 ألف تأشيرة.

ونقلت عن جمال الزهراني رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الطائف قوله إن صعوبة الدخول للبرنامج، فضلا عن اختفاء بيانات بعض المعاملات، بالإضافة إلى عدم إمكانية التحقق من السجلات الصحية والأمنية للعاملات، أدى إلى تعثرهم وعدم تمكنهم من استكمال إجراءات الاستقدام وعرَّضهم لدفع غرامات مالية أقرتها الوزارة بواقع 100 ريال عن كل يوم تأخير.