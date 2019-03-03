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مدير «هدف»: برامج ومبادرات لتحفيز مشاركة القوى الوطنية في مسارات التنمية

مدير «هدف»: برامج ومبادرات لتحفيز مشاركة القوى الوطنية في مسارات التنمية
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تواصل – فريق التحرير:

أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور محمد بن أحمد السديري، خلال افتتاح أعمال ملتقى لقاءات الرياض 2019 اليوم، سعي الصندوق منذ تأسيسه إلى تحقيق رؤيته التي تتطلع لتشكيل منظومة صلدة ومستدامة من قوى عاملة وطنية منتجة ومستقرة.

وقال في كلمته أمام حضور الملتقى من أصحاب المعالي والسعادة وممثلي القطاع الخاص، “نلتقي هنا، مسؤولين وأصحاب أعمال وسيدات أعمال ومختصين ورواد ورائدات أعمال وباحثين وباحثات عن عمل، طلاب وطالبات، لنضع الفرص والخيارات المتنوعة أمام مرتادي الملتقى والمشاركين فيه، من برامج دعم وتمكين وتدريب وتوظيف وتمويل وإرشاد وتوجيه مهني، ليس في هذا الملتقى فقط، بل في ملتقيات مماثلة سنقيمها – بمشيئة الله – في عدة مناطق”.

وأضاف قائلا: “لقد حرصنا في صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، مع شركائنا على أن نوجد في هذا الملتقى الفرص الوظيفية المتنوعة، وأن نحدد البرامج التدريبية الملائمة لسوق العمل, وأن نرسم الطريق السليم للطلاب والطالبات لكي يحددوا مساراتهم المهنية، وأن نقدم الدعم لأصحاب العمل، ونمكن رواد الأعمال”.

وتابع : ” حرصنا على أن نتحاور في جلسات رئيسية وورش عمل وندوات, حول كل ما من شأنه أن يحقق الفائدة لأبنائنا وبناتنا، وأن نقيم المحاضرات والدورات التدريبية المتخصصة التي تزيد من عطائهم وإنتاجيتهم, وفق منهجية علمية سليمة، يقوم عليها مختصين في الموارد البشرية وبناء القدرات والمهارات بلغ عددهم 63 مختصاً”.

ومضى بالقول:” لقد عزمنا مع شركاؤنا في القطاعين العام والخاص، أن يخرج الملتقى بفوائد عديدة تنعكس على بلادنا وعلى اقتصادنا الوطني وعلى مجتمعنا وأبنائه”.

مما يذكر أن الملتقى يُعقد بمشاركة عـدد كبير من الخبراء والمختصون المحليون والأجانب، بالإضافة إلى مشاركة الممارسين والمهمتين في تنمية الموارد البشرية والكوادر الوطنيـة المؤهلة وممثلي القطاع الخاص ومسؤولي الأجهزة الحكوميـة ذات العلاقـة بسوق العمل، كما يصاحب الملتقى معرض للتوظيـف بمشـاركة عـدد مـن منشآت القطاع الخاص المتميزة، إضافة إلى عقد عدد من الندوات والمحاضرات وورش العمل.

 

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