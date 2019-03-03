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1906 موظفين حكوميين يلتحقون ببرامج تدريبية بمعهدالإدارة العامة

1906 موظفين حكوميين يلتحقون ببرامج تدريبية بمعهدالإدارة العامة
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تواصل – واس:

استقبل معهد الإدارة العامة اليوم (1906) موظفين حكوميين، للالتحاق بـ(78) برنامجاً تدريبياً نفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها والفرع النسائي بالرياض، والفرع النسائي بالدمام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة، عبد العزيز بن إبراهيم الهدلق، أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري, وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.

ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض التحق (526) موظفاً حكومياً، بـ(24) برنامجاً تدريبياً، وهي: إدارة الأداء الوظيفي، إدارة المكتبات ومراكز المعلومات، إدارة النزاع في المشاريع الانشائية، إدارة النزاع في بيئة العمل، إدارة الوقت، إدارة نظام التشغيل Windows -محطة العمل(2)، أساسيات البنية التحتية لتقنية المعلومات ITIL، أساسيات أمن المعلومات، إعداد التقارير، إعداد المراسلات، الإبداع الإداري، الإشراف على عقود الصيانة، الجداول الإلكترونية (Excel)، تصميم المسوح الإحصائية، شبكات النطاق المحلي اللاسلكية، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إدارة الفعاليات، الأرشفة الإلكترونية، التنسيق الاداري، تصميم الاستبانة، قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل.

وفي فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة التحق (557) موظفاً حكومياً، بـ (23) برنامجاً تدريبياً، وهي: إدارة الوقت، إدارة نظم المعلومات الصحية، استراتيجيات الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها، إعادة هندسة العمليات الإدارية، إعداد المراسلات، الإشراف الإداري، الإشراف على عقود الصيانة، الجداول الإلكترونية (Excel)، العروض التقديمية (Power Point)، المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، حل المشكلات واتخاذ القرارات، لغة الاستفسار الاجرائية Transact-SQL في بيئة MS SQL Server، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، مهارات التفاوض، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)(3)، الاتصال الفعال في العمل، الأرشفة الإلكترونية، الأرشفة الإلكترونية، مهارات بناء فرق العمل.

كما ينفذ فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة البرنامج الموجه (مهارات موظفي خدمة العملاء) ويلتحق به (25) متدرباً.

وفي فـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية التحق (75) موظفًا حكوميًا، بـ(3) برامج تدريبية، وهي: إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، إجراءات طرح وترسيه المشاريع الإنشائية، أصول المحاسبة الحكومية.

كما ينفذ فرع المعهد بالمنطقة الشرقية (3) برامج موجهة ويلتحق بها (75) متدرباً, وهذه البرامج هي: الدعم الفني للحاسب الآلي، القدرات التنفيذية للمدراء، تهيئة الموظف الجديد.

وفي الفرع النسائي للمعهد بالرياض تلتحق (265) موظفة حكومية بـ (10) برامج تدريبية، وهي: إدارة نظم المعلومات الصحية، استراتيجيات الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها، الاتصال في العلاقات العامة، المهارات الأساسية في الفهرسة الموضوعية، تصميم المسوح الإحصائية، حل المشكلات واتخاذ القرارات، مهارات التعامل مع الرؤساء، مهارات السكرتارية الإبداعية، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، مهارات بناء فرق العمل.

وفي فرع المعهد بمنطقة عسير يلتحق (353) موظفًا حكوميًا بـ(13) برنامجاً تدريبياً، وهي: إدارة الوقت، إعداد التقارير، الحقوق والمزايا المالية للموظف، تحليل اقتصاديات الاستثمار، تطوير صفحات الويب بلغة HTML 5، حماية الملكية العقارية للدولة، شبكات النطاق المحلي اللاسلكية، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، اصول المحاسبة الحكومية، الأرشفة الإلكترونية.

وفي الفرع النسائي للمعهد بالمنطقة الشرقية تلتحق (30) موظفًة حكومية بالبرنامج التدريبي: التخطيط التنفيذي.

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