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متحدث «التجارة» يكشف عدد السجلات الصادرة للمقاهي عام 2018

متحدث «التجارة» يكشف عدد السجلات الصادرة للمقاهي عام 2018
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تواصل – فريق التحرير

قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين: إن عدد السجلات التجارية التي تم إصدارها للمقاهي بجميع مناطق المملكة في عام 2018 بلغت 6272 سجلاً تجارياً.

وأوضح الحسين رداً على سؤال طرحه عبر صفحته على “توتير” لمتابعيه عن توقعاتهم للعدد، أن عدد السجلات التجارية المصدرة للمقاهي العام الماضي بلغ 6272 سجلاً تجارياً في مختلف مناطق المملكة، بنسبة نمو بلغت 21٪ عن أعداد سجلات عام 2017 وعددها 5152 سجلاً.

وبيَّن أن عدد السجلات لا يعني عدد المحلات، قائلاً: “هذه من التسهيلات التي أقرتها الوزارة مؤخراً، أنه باستطاعتك افتتاح فروع كثيرة لنشاطك التجاري بسجلك التجاري دون الحاجة لإصدار سجل جديد ودفع رسوم مالية أخرى، ما دام نفس النشاط بنفس المنطقة الإدارية، وهذه فيها توفير مصاريف مالية على المنشأة”.

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