«جزائية الرياض» تُصدر حكمها على باكستاني زوَّر شهادة «كلية الهندسة»

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أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض حكماً على وافد باكستاني بالسجن شهراً «مع إيقاف التنفيذ»، وتغريمه 5000 ريال، ومصادرة شهادة جامعية مزورة من كلية هندسة.

جاء ذلك على خلفية إدانته بتزويرها وتقديمها إلى الهيئة السعودية للمهندسين.