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«جزائية الرياض» تُصدر حكمها على باكستاني زوَّر شهادة «كلية الهندسة»

«جزائية الرياض» تُصدر حكمها على باكستاني زوَّر شهادة «كلية الهندسة»
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض حكماً على وافد باكستاني بالسجن شهراً «مع إيقاف التنفيذ»، وتغريمه 5000 ريال، ومصادرة شهادة جامعية مزورة من كلية هندسة.

جاء ذلك على خلفية إدانته بتزويرها وتقديمها إلى الهيئة السعودية للمهندسين.

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التعليقات (١)اضف تعليق

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    زائرمحمد بن علي

    الحكم قاس جدا !!!! غرامة 5000 ريال و مصادرة الشهادة !!!؟؟؟ كم من الملايين كسب زوراً و بهتاناً … الحكم المناسب ( سجن 10 سنوات يقضيها عاملا في الخدمة داخل السجن ، مصادرة حساباته البنكية ، إدراجه على قائمة المنع من دخول البلاد بعد تنفيذ الحكم … هذا مع الرأفة !!

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